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18.12.2018 12:31
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, есть ли в России порошковое вино

Текст: Марина Гусенко
В России существует множество потребительских мифов, например, про "винный материал" и "порошковое вино". Откуда они взялись и что это такое рассказал в интервью "Российской газете" заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Фото: Стоян Васев / ТАСС
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"Нам с советских времен досталось гостированное слово - виноматериал. Что это такое? Это вино, которое еще не налито в бутылку. А после того, как его туда наливают, винный материал становится потребительским продуктом - вином", - поясняет он. И продолжает: некоторые производители честно пишут на этикетках "виноматериал сухой". И все почему-то думают, что речь идет о порошке. А на самом деле это обозначает, что в винном материале нет сахара, и превратится он после розлива в бутылку в обычное сухое вино. Это технические термины виноделов, и они не имеют никакого отношения к фальсификациям и "порошковым винам".

"Когда на бутылке написано "сухое вино", вы же не думаете, что внутри порошок", - добавил он.

Подробнее о качестве российского вина читайте в завтрашнем номере "Российской газеты"

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