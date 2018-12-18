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18.12.2018 16:40
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали о недостатках импортного вина

Текст: Марина Гусенко
Не все импортное вино на полках российских магазинов высокого качества. Особенно это касается вин из низкой ценовой категории. Об этом сказал в интервью "РГ" замглавы Роскачества Илья Лоевский.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Представьте такую ситуацию: у вас рядом на одной полке стоят вина за 300 рублей из Бордо и из Краснодарского края. Что дальше находится? Ответ очевиден. Плюс вино из Бордо надо перевезти через границу, пройти таможню, заплатить пошлину. Стоит учесть, что стоимость рабочей силы в Европе выше, чем в России. Значит, скорее всего, в недорогой категории российское вино будет лучшего качества, чем импортное", - сказал он.

Фото: depositphotos.com
В Роскачестве рассказали, есть ли в России порошковое вино

Если мы представим себе пакет молока из Финляндии за 50 рублей рядом с российским пакетом молока за 50 рублей - усомнимся в качестве зарубежного, ибо изготовить его там и ввести в Россию и еще и получить прибыль при такой цене нереально. А в историях с винами такой скепсис почему-то не работает, добавил Лоевский.

Подробнее о качестве российского вина читайте в завтрашнем номере "Российской газеты"

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