В России до июля 2019 года пройдет полная ревизия телеантенн

"Проблема достаточно сложная, она уже почти 30 лет существует. Раньше на крыше каждого многоквартирного дома обязательно стояла антенна коллективного приема телесигнала с разводкой по всем квартирам, - констатировал в рамках "делового завтрака" в "Российской газете" генеральный директор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) Андрей Романченко. - Сейчас в большинстве многоквартирных домов эти разводки принадлежат либо кабельным операторам, либо управляющим компаниям. Зависит от конкретного населенного пункта в конкретном районе. Либо этих антенн вообще нет".
Но у россиян должен быть выбор: смотреть кабель, спутник за деньги или 20 каналов с цифрового эфира бесплатно, добавил он.
Полностью интервью с Андреем Романченко читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".