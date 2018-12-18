В России до июля 2019 года пройдет полная ревизия телеантенн

Во всех многоквартирных домах России до июля 2019 года пройдет полная ревизия систем коллективного приема телесигнала, чтобы хотя бы оценить размер бедствия, сколько надо восстанавливать, какими темпами.

"Проблема достаточно сложная, она уже почти 30 лет существует. Раньше на крыше каждого многоквартирного дома обязательно стояла антенна коллективного приема телесигнала с разводкой по всем квартирам, - констатировал в рамках "делового завтрака" в "Российской газете" генеральный директор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) Андрей Романченко. - Сейчас в большинстве многоквартирных домов эти разводки принадлежат либо кабельным операторам, либо управляющим компаниям. Зависит от конкретного населенного пункта в конкретном районе. Либо этих антенн вообще нет".

Но у россиян должен быть выбор: смотреть кабель, спутник за деньги или 20 каналов с цифрового эфира бесплатно, добавил он.

Полностью интервью с Андреем Романченко читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".