В России могут разрешить рекламу вина

Одна из главных проблем российского вина - это то, что его мало знают, и ограничения рекламы этого напитка препятствует распространению информации о нем, считает замруководителя Роскачества Илья Лоевский. Об этом он сказал в интервью "Российской газете".

"Одна из задач рабочей группы "Винного гида России", в том числе, вести диалог с Федеральной антимонопольной службой и с регуляторами рекламного рынка, чтобы были преференции в части коммуникации именно по российским винам", - сказал он.

И пояснил: даже закупить отечественное вино для исследования в магазинах, оказалось непростой задачей. Вина пришлось искать. Так как о них мало кто знает, их не очень большими партиями завозят в супермаркеты, да и ставят не на самые заметные места, констатировал он.

Подробнее о качестве российского вина читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".