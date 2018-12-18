В соцсети "Одноклассники" будет свой новогодний "Огонек"

Все началось пару лет назад, когда социальная сеть "Одноклассники" пригласила в гости генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Он, помимо прочего, высказался про новогодние "огоньки" и послушал мнения пользователей ОК. Затем в соцсети провели специальное голосование, фавориты которого участвовали в Новогодней ночи на Первом канале, что, впрочем, сильно ее по тем временам не изменило. Какие выводы сделал из акции Первый канал скоро узнаем: как только опубликуют сетку новогодней ночи. А вот "Одноклассники" оказались цепкими и извлекли уроки.

В 2017 году ОК совместно с НТВ провели "Живой Новый год", где пользователи соцсети выходили в прямой эфир телеканала с помощью приложения OK Live. А вот сейчас ОК впервые проведет собственный новогодний эфир в ночь с 31 декабря на 1 января. Шоу будет называться "Настоящий Новый год" и - уже по традиции - даст возможность зрителям самим определить программу главной ночи года.

Посмотреть шоу можно будет также на телеканале... Нет, не на Первом, и не на НТВ. На этот раз партнер ОК - телеканал "МИР", потенциальная аудитория которого - 155 млн человек. Увидеть шоу смогут не только зрители России, но и всего СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

В ОК заранее были собраны пожелания пользователей, которые попросили, чтобы звезды в эфире резали салаты, жонглировали мандаринами и исполняли любимые песни. Но герои эфира пойдут дальше. Например, Эмин и Денис Клявер устроят гонки с тележками в супермаркете, а Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина раздадут подарки посетителям катка. Также в новогоднем эфире выступят певица МакSим, группа "Моя Мишель", Елка, JukeBox Trio, Burito, Тимур Родригез, Стас Костюшкин, Александр Ревва и другие. Как видим, состав артистов не сильно меняется по сравнению с разными телеканалами. Но до 31 декабря еще есть время определиться - почему новогоднюю ночь нужно провести именно в "Одноклассниках" и какому поколению лучше это сделать.

Шоу "Настоящий Новый год" начнется 31 декабря в 22:00 по московскому времени. Смотреть его можно будет в официальной группе соцсети "Все ОК" на всех устройствах: в десктопной и мобильной версиях, в приложениях на iOS и Android, в приложении "ОК Видео".