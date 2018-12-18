Подмосковные "Химки" в 13-м туре регулярного чемпионата Евролиги встречаются в Тель-Авиве с израильским "Маккаби". У команды греческого специалиста Георгиоса Барцокаса есть хороший шанс поправить свое положение в таблице и вплотную приблизиться к зоне попадания в плей-офф.

Малькольм Томас очень полезно сыграл за "Химки" в предыдущем матче Евролиги против одного из лидеров турнира ЦСКА. Фото: РИА Новости

"Химки" в последнее время испытывают серьезные кадровые проблемы. К Алексею Шведу, повредившему палец руки, в командном лазарете присоединился еще один ключевой исполнитель - Энтони Гилл. Так что последнее домашнее поражение от "Нижнего Новгорода" в Единой лиге вполне объяснимо.

Но если в нашем внутреннем соревновании химчане ведут борьбу за более выгодную позицию в плей-офф, куда подмосковные баскетболисты попадут без всякого сомнения, то в Евролиге команда сражается за попадание в турнир с выбыванием, где окажутся восемь участников из 16.

Каналы холдинга "Матч ТВ" показы - вают в прямом эфире все матчи наших клубов в Евролиге и Еврокубке

Граница зоны плей-офф в Евролиге сейчас проходит в группе команд, имеющих после 12 матчей равный баланс побед и поражений (6-6). В активе "Химок" сейчас четыре выигрыша, у "Маккаби" - три. Выступать на площадке дворца спорта в Тель-Авиве гостям крайне тяжело, поскольку на каждый матч поболеть за своих любимцев здесь собираются более десяти тысяч зрителей, образующих ревущую толпу. Немаловажным фактором для исхода встречи будет то, насколько быстро игроки российского клуба справятся с давлением трибун.

В Еврокубке, втором по значимости континентальном турнире, завтра завершится первый групповой этап. Свои гостевые матчи в Германии с интервалом в два часа проведут казанский УНИКС и краснодарский "Локомотив-Кубань", досрочно обеспечившие себе пропуск в следующий раунд Топ-16. Баскетболисты из столицы Татарстана встретятся во Франкфурте с "Скайлайнерс", железнодорожники в Берлине сыграют с "Альбой". Победа позволит кубанцам финишировать на первом месте в группе "В".

Все матчи среды с участием российских клубов в еврокубках будут показаны на каналах холдинга "Матч ТВ". Вообще баскетбол постоянный гость на российском телевидении. Игры наших команд в Евролиге и Еврокубке обязательно транслируются в прямом эфире. Другое дело, что по объективным причинам для них не всегда находится "окно" в расписании федерального канала "Матч ТВ". Например, встреча "Реал" (Испания) - ЦСКА была вытеснена трансляцией с клубного чемпионата мира по волейболу, двигало матчи гулливеров и "серебряное" для россиянок первенство Европы по гандболу, нередко в приоритете оказывался футбол.

Но в целом на "Матч ТВ" баскетбол входит в обойму основных видов спорта для показа. Очень активно продвигают свою любимую игру руководители Единой лиги - почетный президент Сергей Иванов, президент Сергей Кущенко и генеральный директор Илона Корстин. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Единой лиги, в этом сезоне (то есть с учетом регулярного чемпионата и плей-офф) по договору на федеральном "Матч ТВ" зрители в итоге увидят не менее 25 матчей, а если брать каналы "МАТЧ! Игра", "МАТЧ! Арена" и "МАТЧ! Наш Спорт", суммарная цифра в три раза больше - как минимум 75 игр. Это очень приличный показатель!

Где будем смотреть

19 декабря, среда, "Матч ТВ"

22.00 "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Химки" (Россия). Мужчины. Евролига. Прямая трансляция.

00.30 (в ночь на 20 декабря) УГМК (Екатеринбург, Россия) - "Касторс Брэйн" (Бельгия). Женщины. Евролига. Трансляция в записи.

"МАТЧ! Наш Спорт"

16.55 УГМК - "Касторс Брэйн". Прямая трансляция.

20.25 "Скайлайнерс" (Германия) - УНИКС (Казань, Россия). Мужчины. Еврокубок. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

22.10 "Альба" (Германия) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар, Россия). Мужчины. Еврокубок. Прямая трансляция.