В Steam состоится релиз "российского Fallout" - ATOM RPG

19 декабря в Steam состоится релиз игры ATOM RPG. Проект от отечественных разработчиков вдохновлен классическими Fallout и Wasteland.

По задумке авторов, в 1986 году СССР и Западный блок оказываются практически уничтоженными после обмена ядерными ударами. Игроку отводится роль одного из выживших в условиях апокалипсиса жестокого и загадочного мира Советских Пустошей.

До этого игра находилась в раннем доступе и была доступна для ознакомления чуть больше года. За это время на платформе Valve к ATOM RPG написано более 500 отзывов, 86% из которых положительные.

В версии 1.0 будут добавлены необходимая для закрытия сюжетной арки, глобальная карта "Мертвый город", новые персонажи, транспорт и инструменты для создания нового персонажа.

По заверениям создателей с выходом полной версии история ATOMа не закончится. Новые истории и испытания будут добавляться с последующими обновлениями.

Кроме того, если успеть купить и запустить ATOM RPG до старта релиза, можно получить особый комплект "Ветеран АТОМа" с уникальной одеждой и перочинным ножом "Ленинград".