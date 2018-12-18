В вузах России за 10 лет удвоилось количество студентов из Поднебесной

Сейчас в российских вузах обучается почти 27 тысяч студентов из Китая. А вот за десять лет до этого количество из этой страны не дотягивало и до четырнадцати тысяч.

Такие данные приводят "Синьхуа Новости", ссылаясь на Центр социологических исследований ("Социоцентр"), который открыт при Министерстве науки и высшего образования России.

Лидерами по числу студентов из Китая стали Московский государственный университет (МГУ), Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ) и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ). Кстати, увеличение количества студентов в российских вузах эксперты связывают с реализацией в стране программы "Пояс и путь", в которой Россия рассматривается как один из основных политических и экономических партнеров Китая.

Несомненно, по мнению китайской стороны, внимания иностранных студентов к российским вузам также добавил проект "5 - 100" - российская программа, способствующая улучшению показателей ведущих вузов страны в международных рейтингах.

Также в исследованиях центра отмечается, что в последнее десятилетие предпочтения китайской молодежи, выбравшей Россию для получения высшего образования, заметно изменились. Например, существенно вырос интерес гостей из Поднебесной к гуманитарным и образовательным факультетам - культурологии, искусствоведению, педагогике и другим. Среди наиболее популярных остаются такие дисциплины, как экономика, менеджмент, архитектура, строительство, геология, разработка полезных ископаемых и другие.

По словам проректора по международной деятельности СПбПУ Дмитрия Арсеньева, вуз заинтересован в росте интереса китайских студентов к обучению в СПбПУ, поскольку это помогает сформировать вектор сотрудничества между Россией и Китаем.