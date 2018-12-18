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18.12.2018 11:50
Рубрика: В мире

Вашингтон отстаивает законность создания "армии" Косово

Текст: Александр Борисов
На чрезвычайном заседании Совета Безопасности не смогли выработать единую позицию относительно решения властей самопровозглашенного Косово начать процесс создания собственной полноценной "армии". Россия, Сербия и высокопоставленные представители ООН выразили разочарование и опасение подобным развитием событий, в то время как США посчитали обозначенный процесс законным и абсолютно нормальным.
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

В своем обращении президент Сербии Александр Вучич задал риторический вопрос: "Кому есть дело до закона и до фактов?". "Они приняли решение и сформировали так называемую армию Косова, и таким образом ожидаемо им удалось снискать широкую поддержку на Западе", - констатировал политик.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что "большим разочарованием является позиция Евросоюза, с одной стороны, претендующего на роль объективного посредника, а с другой - смотрящего сквозь пальцы на противозаконное создание "армии" Косово". "Эта безответственная политика перешла опасную черту", - предупредил российский дипломат. Он считает, что "появление т.н. косовской "армии" несет экзистенциальную опасность для сербов". По словам дипломата, в рядах Сил безопасности Косово - "немало бывших боевиков т.н. "Освободительной армии Косово" (ОАК), ответственной за военные преступления и преступления против человечности в период конфликта, жертвами которых становились сербы, представители нацменьшинств или несогласные албанцы". При этом наибольшую озабоченность у Москвы вызывает возможность вторжения вооруженных косово-албанских подразделений в районы проживания сербов на севере края "с целью установления Приштиной силового контроля над всей территорией Косово".

Небензя потребовал отменить решение о создании армии Косово

Заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа также встревожен потенциальными последствиями развития событий в Косово. "Последние события в Косово привели к дальнейшему ухудшению отношений между Белградом и Приштиной, которые и без того стали напряженными, что не позволяет продвинуться в налаживании диалога под эгидой Европейского союза, - указал он.  - Нас беспокоит опасность возникновения напряженности в крае, особенно на севере Косово. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы Белград и Приштина избегали действий, которые могут привести к ухудшению ситуации, а вместо этого нашли пути возобновления диалога, призванного нормализовать их взаимоотношения".

Следует отметить, что представитель американской делегации Родни Хантер возразил оппонентам. По его мнению, резолюция Совета Безопасности 1244 наделила международные силы безопасности мандатом разоружить Армию освобождения Косово и другие косово-албанские военные формирования. "Эти положения не распространяются на Силы безопасности Косово, которые, по словам американского дипломата, являются "отдельным, многоэтническим формированием, созданным после обретения Косово независимости в 2008 году, что, согласно решению Международного суда ООН, не нарушает международное право или резолюцию 1244".

Однако, если взглянуть на дискуссию в Совбезе ООН с прагматичных позиций и попытаться понять, какие цели преследуют США на Балканах, то и шаги Приштины становятся вполне логичными. В этой связи боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич отмечает, что "Запад, прежде всего Германия и США, намеревается использовать армию Косово в собственных интересах". Для чего она вообще создавалась, задается вопросом аналитик и отвечает: "Только для участия в запланированных ими межэтнических конфликтах, направленных на ослабление влияния и роли Сербии на Балканах, и созданием угроз сербской территориальной целостности". Запад считает, что давление на Сербию - лучший способ сохранить государственность Косово, а также ограничить влияние России на Балканах, подчеркивает он.

Фото: AP
Против кого собирается воевать армия Косово

В Кремле внимательно отслеживают развитие ситуации в Косово и регионе. Вчера президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, в ходе которого "участники подробно обменялись мнениями о ситуации на Балканах".

Между тем в преддверии Совбеза ООН всемирно известный кинорежиссер Эмир Кустурица в беседе с собственным корреспондентом "Российской газеты" выразил надежду, что Россия никогда не допустит принятия Косово в ООН. "Этого нельзя допустить даже в том случае, если из Белграда в Москву будут поступать сигналы о том, что найдена какая-либо двусторонняя договоренность, - подчеркнул Кустурица. - Мы практически не контролируем большую часть Косово, и де-факто оно находится в их руках, а де-юре мы не смеем их признавать и через сто лет, так как они украли наше историческое и духовное наследие". Он также приходит к заключению, что у сербов один исторический союзник - Россия. "Мир изменился, и здесь есть шанс для талантливых политиков, - указывает режиссер. - В этих обстоятельствах и между огней Александар Вучич должен рассчитывать лишь на тех, кто ему предопределен историей".

Напомним, что согласно принятым 14 декабря косовскими депутатами законам СБК трансформируются в министерство обороны и вооруженные силы, определены правовые рамки такого рода решений. Известно, что военные расходы Косово не превысят 100 миллионов евро в год. При этом численность армии составит пять тысяч активного состава и до трех тысяч резервистов.

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