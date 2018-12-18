Владимир Путин назвал приоритеты для Вооруженных сил России

Укрепление обороноспособности и надежная защита России от внешних угроз - это ключевые задачи, которые стоят перед страной. А новейшее оружие заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике. Об этом Владимир Путин заявил во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Авангард" с "Кинжалом" на службе Отечества

"Серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в Послании Федеральному Собранию 1 марта этого года", - сказал глава государства. Владимир Путин напомнил о начале серийного производства ракетного комплекса "Авангард", успешных испытаниях "Сармата" и гиперзвуковом комплексе "Кинжал". Он также сказал об отработке практического применения боевых лазерных комплексов "Пересвет". "Это оружие кратно - именно кратно - увеличивает потенциал армии и флота, тем самым надежно и безусловно обеспечивает безопасность России на ближайшие десятилетия", - заметил Путин. "Укрепляет баланс сил, а значит, и стабильность в мире. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике", - уверен глава государства.

Путин заявил, что заметно укрепилась ядерная триада, которая, по его словам, играет ключевую роль в сохранении глобального приоритета.

Президент отметил, что в целом серьезно вырос уровень оперативной и боевой подготовки войск. "Качественно меняются их возможности. Шесть независимых проверок, прошедших в этом году, это подтвердили, в том числе способность оперативно перебрасывать силы и средства на большие расстояния - до семи тысяч километров, быстро усиливать группировки на важнейших стратегических направлениях там, где нам это необходимо", - сказал глава государства. Он также добавил, что хорошие результаты показаны на масштабных маневрах "Восток-2018". Путин также рассказал, что впервые в современной истории России в Средиземном море проведено учение "Океанский щит". "Крупная межфлотская группировка вместе с дальней авиацией уверенно решила широкий круг задач, апробировала новейшие тактические приемы и способы действий корабельных сил и авиации", - рассказал президент.

Владимир Путин особо отметил, что в мероприятиях оперативной и боевой подготовки задействовалось вооружение, прошедшее проверку в Сирии, использовался опыт, полученный военнослужащими в борьбе с террористами.

Президент пообещал, что бескомпромиссная борьба с террористами в Сирии будет продолжена. Он пояснил, что ситуация в Сирии стабилизируется, но "бандиты еще пытаются огрызаться". "Хочу подчеркнуть: бескомпромиссная борьба с боевиками будет продолжена, окажем сирийцам здесь всю необходимую поддержку", - сказал президент. Путин подчеркнул, что военнослужащие достойно выполняют поставленные миротворческие и гуманитарные задачи. "Помогают возрождению Сирии как единого, мирного, стабильного государства", - сказал он.

Сирия: численный состав группировки сокращен

В своем докладе министр обороны Сергей Шойгу заявил о сокращении численности российских военных в Сирии. По его словам, к настоящему времени территория Сирии на 96% освобождена от террористов. "Численный состав группировки сокращен и доведен до установленного штата, что достаточно для выполнения задач. Их состав типовой, а численность сопоставима с нашими военными базами, функционирующими в Киргизии, Таджикистане и Армении", - сообщил министр.

Перед коллегией Владимиру Путину в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу показали выставку образцов вооружений и техники, захваченных у боевиков в ходе антитеррористической операции в Сирии. Президенту также показали и комплекты гуманитарной помощи, которые поставляются в Сирию Всемирной продовольственной программой ООН и Международным комитетом Красного Креста. Интересно, что они были изъяты в схронах боевиков.

Укрепление обороноспособности, безопасности России, надежная защита от внешних угроз были и остаются нашими важнейшими, ключевыми задачами

Особое место в выступлении президента было посвящено международной обстановке. "Мы видим, что сложной остается ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане, на Корейском полуострове. В течение года продолжалось наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи наших границ. Не прекращается конфликт на юго-востоке Украины", - заявил Владимир Путин.

В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу сказал, что его ведомство внимательно следит за военными мероприятиями НАТО и готово противодействовать любым угрозам. "Мы внимательно отслеживаем обстановку, ни одно мероприятие военной деятельности иностранных государств не осталось без внимания, результаты каждого из них проанализированы и учтены в боевой учебе. Современная, мобильная, компактная и боеспособная Российская армия без увеличения численности и военного бюджета готова противодействовать существующим в перспективе угрозам", - сказал Шойгу. Он также сообщил, что США и другие страны НАТО продолжают наращивание потенциала. По словам министра, с июня 2018 года для достижения лидерства в космическом пространстве США приступили к созданию нового вида вооруженных сил - Космических войск, а с августа создается 2-й оперативный флот ВМС США, главная задача которого - расширение американского военного присутствия в Арктике.

США нарушили ДРСМД: в Европу приходят "Иджис" наземного базирования

Президент рассказал, что серьезную обеспокоенность у него вызывают и заявления руководства США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, такой шаг заметно ослабит региональную и глобальную безопасность. "Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения", - пояснил Владимир Путин.

Глава государства также обвинил США в прямом нарушении ДРСМД. В качестве доказательства Путин привел в пример размещение в Европе систем "Иджис" наземного базирования. Президент заявил, что "в качестве предлога для одностороннего выхода из ДРСМД США используют уже привычный и тривиальный способ - бездоказательное обвинение России в нарушении своих обязательств по Договору, которые сами же уже и нарушили, причем давно". "Мы с вами давно знаем о размещении систем морского базирования в Румынии, а затем и в Польше в ближайшее время. Это прямое нарушение Договора, потому что эти установки, которые используются на море для запуска ракет такого типа, теперь в нарушение Договора появились на территории, на земле", - заявил Путин.

Верховный Главнокомандующий признал, что с ДРСМД действительно есть сложности - "в нем не участвуют другие страны, обладающие ракетами средней и меньшей дальности". "Но что мешает начать переговоры об их присоединении к действующему соглашению или приступить к обсуждению параметров нового договора?" - сказал президент.

В любом случае Россия примет дополнительные меры по укреплению своей безопасности, в случае если США примут решение о выходе из ДРСМД. "В случае же слома договора со стороны США, я уже говорил об этом публично, считаю необходимым еще раз прямо заявить, - мы будем вынуждены принять дополнительные меры, укрепляющие нашу безопасность", - сказал президент.

Искусственный интеллект дает присягу

Глава государства заявил, что, учитывая названные факторы и риски, нужно и дальше продолжать курс на развитие армии и флота, сохранять высокие темпы военного строительства последних лет. Владимир Путин призвал быстрее переходить на современное вооружение, способное преодолевать системы ПРО. "На очереди - серийный выпуск и поставка в войска ракетного комплекса глобальной дальности "Авангард", - сообщил Путин. Он также призвал к повышению качества в целом оперативной и боевой подготовки. Ведь сегодня успех отдельного боя и крупных операций решают буквально секунды. "Важно "сжимать" время принятия решений, причем во всех звеньях - от высших офицеров до младшего командного состава", - сказал Путин. Президент также подчеркнул, что цифровые технологии и искусственный интеллект, роботизация, беспилотные системы - все это должно быть в повестке качественного развития Вооруженных сил.

Министр обороны, в свою очередь, проанонсировал, что армия с 2019 года начнет получать разведывательно-ударные беспилотники. Сергей Шойгу также сообщил, что четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95 войдут в состав Воздушно-космических сил в 2019 году. Кроме того, стратегические ядерные силы России проведут в следующем году учения "Гром".

В целом, подводя итоги года, министр подтвердил, что задача, поставленная в 2017 году по доведению доли современных вооружений стратегических ядерных сил до 82%, выполнена. "Стратегические ядерные силы поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять ядерное сдерживание", - сказал Шойгу.

Зарплата военнослужащих - на уровне ведущих отраслей экономики

Отдельно Владимир Путин отметил, что в развитии Вооруженных сил важен вопрос укрепления морального и боевого духа войск. "А это прежде всего развитие системы социальных гарантий военнослужащих и членов их семей", - пояснил президент. Владимир Путин сообщил, что в этом году были обеспечены жильем почти 100 тысяч военнослужащих минобороны, а всего за шесть лет свое жилье получили более полумиллиона военнослужащих.

В ходе своего выступления Сергей Шойгу также уточнил, что зарплата военнослужащих находится на уровне ведущих отраслей экономики. "Благодаря реализации принятых вами решений по индексации денежного довольствования военнослужащих его размер поддерживается на уровне оплаты труда работников ведущих отраслей экономики. В рамках исполнения майских указов предусматривается ежегодная индексация пенсий и денежного довольствия", - заявил министр обороны.

Заслужили награды

После завершения открытой части заседания коллегии минобороны Владимир Путин вручил государственные награды за укрепление обороноспособности России. Орденом Суворова был награжден Восточный военный округ. По словам главы государства, сегодня Восточный военный округ надежно прикрывает страну на одном из ключевых стратегических направлений, а его личный состав добросовестно решает поставленные задачи на самых протяженных участках страны. Ордена Жукова была удостоена Общевойсковая академия имени Фрунзе - старейшее военное учебное заведение РФ, которая в этом году отмечает свое столетие. Орденом Кутузова был награжден Международный противоминный центр минобороны. По словам президента, "специалисты центра с честью выполняют поставленные задачи по разминированию военных и гражданских объектов". Владимир Путин поблагодарил военных за добросовестную службу и любовь к Родине, за верность долгу и присяге, а также поздравил с заслуженными наградами.