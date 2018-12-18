Власти Литвы задержали гражданина России

Полиция Литвы задержала проживающего в стране гражданина России Валерия Иванова. Как проинформировали в посольство РФ, дипломаты пытаются выяснить причины этого и добиться встречи с ним.

"Посольство активно занимается выяснением всех обстоятельств, связанных с задержанием 18 декабря литовской полицией гражданина Российской Федерации. Добиваемся организации срочной консульской встречи с ним", - отметили в диппредставительстве.

Валерий Иванов занимает пост председателя Союза русских литераторов и художников в Литве. Перед задержанием он успел написать в социально сети Facebook, что в его квартиру ломятся неизвестные.

В конце 1980-х годов Иванов учредил интернациональное движение Литвы "Венибе - Единство - Едность", которое выступило против развала СССР и против литовских националистов из движения "Саюдис". В 1991 году за его политическую деятельность новые власти Литвы приговорили Иванова к трем годам лишения свободы.