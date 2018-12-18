Военной контрразведке исполняется 100 лет

Отечественная военная контрразведка 19 декабря отмечает свое 100-летие.

Всего за годы войны органами советской военной контрразведки было проведено более 180 радиоигр, в отдельные периоды - до 70 радиоигр одновременно. Фото: Архив ФСБ РФ

Основные задачи, которые стоят сегодня перед Департаментом военной контрразведки ФСБ России, - это прежде всего противодействие иностранным разведкам, которые пытаются получить информацию о Вооруженных силах РФ. Кроме того, военные контрразведчики должны добывать развединформацию об угрозах безопасности, пресекать террористическую и диверсионную деятельность, направленную против войск. В ведении департамента военной контрразведки - защита сведений, составляющих государственную тайну, борьба с организованной преступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотиков в войсках.

Конечно, в день 100-летия военные контрразведчики будут чествовать своих ветеранов. В том числе тех, кто служил в легендарном "Смерше". Первое боевое крещение сотрудники "Смерша" приняли на Курской дуге летом 1943 года. По сообщениям разведки, немецкое командование готовилось взять реванш после сокрушительного поражения под Сталинградом. Войска вермахта активно пополнялись людьми и новыми образцами военной техники. В этих условиях основной задачей армейских чекистов было обеспечение скрытности подготовки советских войск к контрудару на Курской дуге.

Захваченные у вражеских агентов радиостанции использовались в радиоиграх, с помощью которых военным чекистам удалось перехватить каналы связи абвера с агентурой, вывести на советскую территорию ряд немецких шпионов и диверсантов, внедрить своих агентов в разведаппарат противника, организовать систематическую поставку дезинформации немецкому военному командованию.

Как заявил накануне юбилея в интервью ТАСС руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев, и сегодня Вооруженные силы Российской Федерации по-прежнему представляют первоочередной интерес для зарубежных спецслужб. По его словам, свидетельство этому - разоблаченные военными контрразведчиками десятки агентов спецслужб США, Великобритании, ФРГ, Испании, Швеции, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Польши. Серьезной угрозой для армейских подразделений остается и терроризм. Только за последние пять лет органами безопасности в войсках предотвращено четыре террористических акта и шесть преступлений террористической направленности, пресечена деятельность 25 террористических и экстремистских группировок.

Военные контрразведчики разоблачили десятки агентов спецслужб США, Великобритании, ФРГ, Испании, Швеции, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Польши

Из незаконного оборота изъято более 2 тысяч единиц огнестрельного оружия и около 2 млн боеприпасов, 377 самодельных взрывных устройств, более 32 тонн взрывчатых веществ.

Рассказал генерал Юрьев и о работе российских военных контрразведчиков в Сирии. Он напомнил, что в сентябре 2015 года на аэродроме Хмеймим была развернута российская группировка войск. Вместе с войсками прибыли и военные контрразведчики.

"Основная задача оперативной группы военной контрразведки в Сирии - обеспечение безопасности базы российских ВКС. И справляется она с ней успешно", - отметил глава департамента ВКР ФСБ. Он подчеркнул, что добываемая сотрудниками оперативной группы информация используется командованием при принятии решений о проведении специальных и войсковых операций. За достигнутые результаты в ходе выполнения задач в Сирийской Арабской Республике девять сотрудников военной контрразведки удостоены государственных наград.

Николай Юрьев: За последние пять лет органами безопасности в войсках предотвращено четыре теракта. Фото: ЦОС ФСБ РФ

Отдельно Николай Юрьев остановился на борьбе с коррупцией в армии. По его данным, на основании материалов, предоставленных военной контрразведкой, следственными органами возбуждено более 7,5 тысячи уголовных дел коррупционной направленности. Возвращено в доход государства около 25 млрд рублей, предотвращено нанесение ущерба более чем на 50 млрд. Среди наиболее резонансных дел - дела "Оборонсервиса", "Славянки" и "Воентелекома".