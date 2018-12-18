Военной контрразведке удалось предотвратить 4 теракта в воинских частях

Только за последние 5 лет органами безопасности в войсках предотвращено 4 террористических акта и 6 преступлений террористической направленности. Об этом рассказал руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев.

Кроме того, по его словам, была пресечена деятельность 25 террористических и экстремистских группировок.

Военная контрразведка готовится отметить 100-летний юбилей. 19 декабря 1918 года был создан Особый отдел ВЧК, главной задачей которого Феликс Дзержинский определил - "защищать армию от всего того, что может ослабить или замедлить ее удар, причинить ей вред и вызвать лишние жертвы". Накануне этой круглой даты нынешний руководитель военной контрразведки в интервью ТАСС рассказал об истории и буднях службы.

По словам генерал-полковника Николая Юрьева, Вооруженные силы России по-прежнему представляют первоочередной интерес для зарубежных спецслужб.

"Свидетельство тому - разоблаченные военными контрразведчиками десятки агентов спецслужб США, Великобритании, Германии, Испании, Польши, Швеции, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии", - отметил генерал.

За последние 5 лет из незаконного оборота изъято более 2 тысяч единиц огнестрельного оружия и около 2 млн боеприпасов, 377 самодельных взрывных устройств, более 32 тонн взрывчатых веществ.

В настоящее время, по словам генерала Юрьева, военные контрразведчики в том числе обеспечивают безопасность российской группировки войск, развернутой в сентябре 2015 года на сирийском аэродроме Хмеймим. "Добываемая сотрудниками оперативной группы информация используется командованием при принятии решений о проведении специальных и войсковых операций. За достигнутые результаты в ходе выполнения задач в Сирии девять сотрудников военной контрразведки удостоены госнаград", - отметил глава Департамента военной контрразведки ФСБ России.