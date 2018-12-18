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18.12.2018 11:15
Рубрика: В мире

ВС Испании отказался приостановить процесс эксгумации тела Франко

Текст: Юрий Когалов

Верховный суд Испании отклонил иск потомков диктатора Франсиско Франко, просивших приостановить эксгумацию тела каудильо до тех пор, пока не будет принято решение, законно ли это. В своем обращении внуки генералиссимуса утверждали, что это необходимо, чтобы избежать "непоправимого вреда" в случае, если судьи в конечном итоге встанут на сторону семьи (этот иск еще на стадии рассмотрения, и пока не известно, когда будет принято решение).

Фото: AP
Потомки Франко выступили против эксгумации тела генералиссимуса

Суд посчитал приостановку излишней мерой предосторожности, однако оставил потомкам Франко возможность подать апелляцию, когда правительство примет окончательное решение о вывозе останков диктатора из мемориального комплекса "Долина павших". Если такое обращение поступит, властям Испании придется дождаться вердикта суда, прежде чем приступить к самой эксгумации.

Как отмечает адвокат семьи Франко Луис Фелипе Утрера-Молина, решение о незаконности перезахоронения может быть принято годы спустя, что заставит потомков каудильо пережить довольно унизительный процесс.

Внуки Франко отмечают, что весь процесс, начатый властями Испании, изобилует нарушениями. Решение об эксгумации было принято благодаря изменениям в законе об исторической памяти 2007 года. Согласно этим поправкам, в "Долине павших" "могут находиться только останки тех людей, которые погибли в результате Гражданской войны в Испании (1936-1939)". Однако процедура начата только в отношении тела Франсиско Франко, что является "политикой одного случая". Кроме того, премьер Педро Санчес, по их мнению, нарушил их "право на личную и семейную тайну", поскольку внуки диктатора "единогласно выразили свое несогласие с эксгумацией его останков".

Напомним, в "Долине павших" покоятся 33847 жертв Гражданской войны, при этом личность 12530 человек так и не была установлена. Работы над возведением комплекса продолжались с 1941 по 1959 год, на них были задействованы 20 тысяч человек, в основном политических заключенных. Тело Франко находится прямо под огромным крестом (130 метров в высоту), установленным в центре мемориала.

Фото: AP Photo
Почему возникли проблемы с эсгумацией останков Франко

В июне правительство Педро Санчеса приняло решение убрать останки диктатора из мавзолея. "Испания не может позволить себе иметь символы, которые разделяют граждан страны", - заявил тогда премьер-министр. В августе кабинет министров одобрил декрет, вносящий изменения в закон об исторической памяти королевства, а в сентябре парламент одобрил эти поправки. Документ поддержали 172 парламентария, двое проголосовали "против", еще 164 воздержались. Потомки Франко пригрозили властям исками, если тело их предка будет эксгумировано.

Отдельный вопрос представляет то, где будут перезахоронены останки. Как заявляют власти, если потомки не возьмут на себя заботу о теле каудильо, оно будет захоронено рядом с могилой его супруги Кармен Поло на кладбище Мингоррубио, расположенном неподалеку от парка Пардо и дворца Сарсуэла - личной резиденции испанских монархов. Семья Франко пригрозила поместить останки склеп в кафедральном соборе Мадрида Альмудена, против чего категорически выступают власти страны. Если семья Франко не предложит нового варианта или вообще откажется брать на себя ответственность, останки генералиссимуса отправятся на то самое кладбище Мингоррубио.

А вот когда это произойдет, до сих пор непонятно. Санчес хотел решить вопрос с перезахоронением диктатора еще до августа, однако теперь речь идет о первом квартале 2019 года, и то, если не возникнет новых юридических проволочек.

В мире Европа Испания
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