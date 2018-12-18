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18.12.2018 17:14
Рубрика: Власть

ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством

Текст: Владислав Куликов
Пленум Верховного суда России объяснил судьям, что состояние опьянения не должно автоматически отягчать вину. Каждый раз суды должны отдельно разбираться, стоит ли усилить наказания за то, что преступник был пьян. При этом надо отдельно выяснить: действительно ли человек в момент преступления был подшофе.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

18 декабря пленум Верховного суда России утвердил поправки в два своих постановления, разъясняющих вопросы назначения наказания и замены одного наказания другим.

В частности, исправлен пункт, касающийся вопроса о том, был ли преступник пьян во время преступления и как к этому относиться.

Фото: depositphotos
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В советское время состояние алкогольного опьянения автоматически отягчало вину. Потом на какое-то время от такого подхода отказались. Юристы спорили, одни говорили, что советский подход был правильным. Другие считали, что убийство остается убийством, независимо от того, трезвый или пьяный негодяй ударил ножом. А значит, мол, всегда наказывать за пролитую кровь надо одинаково.

Но в итоге победил разумный компромисс: суды должны решать индивидуально. Как сказано в постановлении пленума, само по себе совершение преступления в состоянии опьянения не является основанием для признания такого состояния обстоятельством, отягчающим наказание.

"В описательно-мотивировочной части приговора должны быть указаны мотивы, по которым суд пришел к выводу о необходимости признания указанного состояния лица в момент совершения преступления отягчающим обстоятельством", - говорится в документе.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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По словам экспертов, прежде всего надо учитывать, как повлиял алкоголь на то, что человек совершил преступление. Полез бы он в драку, будь трезвым? Как поясняют юристы, в некоторых преступлениях, действительно, не имеет значения, был человек под градусом или нет. Допустим, если его поймали на взятке: пусть даже в момент получения конверта человек был пьян, роли это не играет, не водка его толкнула на преступление.

С другой стороны, пьяной драки и пролитой крови часто могло и не быть, если бы люди за столом ограничились чаем.

Суды должны обязательно мотивировать, почему засчитали состояние опьянения в момент преступления отягчающим обстоятельством

Но прежде чем решать, добавить срок за алкоголь или нет, суд должен установить, точно ли гражданин был пьян. В прежних разъяснениях судам разрешалось принимать во внимание в том числе свидетельские показания и показания потерпевших. Ведь не всегда есть возможность отправить гражданина по горячим следам на медосвидетельствование. Тем не менее сейчас пункт, разрешающий принимать свидетельские показания, исключен.

Кроме того, поправки разъясняют, как заменять мягкое наказание на более строгое. Такая необходимость возникает, когда человек уклоняется от гуманных санкций. Допустим, суды назначали ему обязательные работы, которые надо отрабатывать в свободное время, а он не стал на них ходить. Тогда можно обратиться в суд с ходатайством о замене наказания. Осужденного могут отправить уже в центр для принудительных работ.

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