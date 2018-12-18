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18.12.2018 20:16
Рубрика: Общество

Задохнемся в выбросах

Климат опять ставит рекорды
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск №7748 (285)
На только что завершившейся в Польше конференции ООН по климату утверждены правила, как страны будут отчитываться о мерах по снижению выбросов парниковых газов и мониторингу ситуации. Однако о главном вопросе договориться не удалось. Хотя уже понятно, что взятые на себя странами на Парижской конференции ООН по климату 2015 года обязательства по сокращению выбросов не смогут удержать повышение температуры к концу века в пределах 2 градусов С. Она поднимется более чем на 3 градуса, что грозит землянам катастрофическими последствиями. Оценки показывают: чтобы удержать температуру в пределах 2 градусов С, нужно увеличить объем обязательств в три раза. Это потребует огромных средств, специалисты говорят о сотнях миллиардов и даже триллионах долларов.

А тревожные сигналы появились уже сейчас. Ожидается, что в этом году выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива достигнут рекордного уровня, несмотря на призывы климатологов и международных организаций к сокращению. В среднем на планете прирост по сравнению с 2017 годом составит 2,7 процента. Ученые напоминают, что и прошлый год был рекордным, тогда выбросы составили 9,9 гигатонн углерода.

Фото: Hepatology, doi: 10.1002/hep.30315. John Wiley and Sons
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Лидером здесь являются США, которые, кстати, заявили, что выходят из Парижского соглашения. Причина? По их мнению, теория глобального потепления не имеет серьезного научного обоснования, перераспределяет американские богатства в пользу других стран и грозит потерей 2,7 миллиона рабочих мест к 2025 году.

В Америке выбросы на душу населения значительно превышают показатели других стран. В то же время наибольший рост выбросов углекислого газа ожидается в этом году в Индии - на 6,3 процента больше по сравнению с 2017 годом. Отчасти это связано со стремительным экономическим ростом и усилиями по обеспечению электроэнергией людей, живущих в сельской местности. Абсолютным же лидером по общему объему выбросов является Китай. И в этом году эта цифра вырастет на 4,7 процента. А вот Евросоюз, напротив, сократит выбросы на 0,7 процента в 2018 году благодаря значительным инвестициям в возобновляемые источники энергии.

Общество Экология Климат на Земле
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