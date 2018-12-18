На только что завершившейся в Польше конференции ООН по климату утверждены правила, как страны будут отчитываться о мерах по снижению выбросов парниковых газов и мониторингу ситуации. Однако о главном вопросе договориться не удалось. Хотя уже понятно, что взятые на себя странами на Парижской конференции ООН по климату 2015 года обязательства по сокращению выбросов не смогут удержать повышение температуры к концу века в пределах 2 градусов С. Она поднимется более чем на 3 градуса, что грозит землянам катастрофическими последствиями. Оценки показывают: чтобы удержать температуру в пределах 2 градусов С, нужно увеличить объем обязательств в три раза. Это потребует огромных средств, специалисты говорят о сотнях миллиардов и даже триллионах долларов.

А тревожные сигналы появились уже сейчас. Ожидается, что в этом году выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива достигнут рекордного уровня, несмотря на призывы климатологов и международных организаций к сокращению. В среднем на планете прирост по сравнению с 2017 годом составит 2,7 процента. Ученые напоминают, что и прошлый год был рекордным, тогда выбросы составили 9,9 гигатонн углерода.

Лидером здесь являются США, которые, кстати, заявили, что выходят из Парижского соглашения. Причина? По их мнению, теория глобального потепления не имеет серьезного научного обоснования, перераспределяет американские богатства в пользу других стран и грозит потерей 2,7 миллиона рабочих мест к 2025 году.

В Америке выбросы на душу населения значительно превышают показатели других стран. В то же время наибольший рост выбросов углекислого газа ожидается в этом году в Индии - на 6,3 процента больше по сравнению с 2017 годом. Отчасти это связано со стремительным экономическим ростом и усилиями по обеспечению электроэнергией людей, живущих в сельской местности. Абсолютным же лидером по общему объему выбросов является Китай. И в этом году эта цифра вырастет на 4,7 процента. А вот Евросоюз, напротив, сократит выбросы на 0,7 процента в 2018 году благодаря значительным инвестициям в возобновляемые источники энергии.