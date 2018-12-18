Загадочное явление природы поставило в тупик соцсети

Итальянец по имени Дарио Бонзи опубликовал в Сети необычный видеоролик. На кадрах запечатлено явление природы, напомнившее пользователям интернета оптическую иллюзию.

В ролике видно, как из трубы на морозе течет чистая вода. При этом пока автор видео не касается ее рукой, кажется, что она замерзла и превратилась в льдинку. Комментаторы отметили, что струя действительно выглядит замершей и статичной. Многие даже предположили, что видео - подделка.

Дарио Бонзи рассказал, что заснял удивительное явление во время прогулки в долине Камоника в центральных Альпах. "Я никогда не ранее видел ничего похожего", - признался он.