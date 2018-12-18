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18.12.2018 15:38
Рубрика: Власть

Законопроект об ответственном обращении с животными прошел второе чтение

Текст: Татьяна Замахина
Дома нельзя будет держать диких зверей, а собачникам при выгуле питомцев предстоит убирать за ними на территориях общего пользования. Контактным зоопаркам придется закрыться. Таковы некоторые новации резонансного законопроекта об обращении с животными, который преодолел второе чтение в Госдуме.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Депутаты вернулись к поправкам спустя семь лет после первого чтения. Все это время шли споры. А зоозащитники в ожидании закона проводили пикеты, в том числе рядом с Госдумой. Активисты объявили голодовку, чтобы добиться принятия этого закона. Депутаты их не игнорировали и даже беседовали. Ведь необходимость регулирования в проблемной сфере понимали все.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что перед вторым чтением было проведено более ста совещаний. Парламентарии и правительство предложили свыше трехсот поправок.

В итоге изменения удалось согласовать с разными ведомствами вплоть до силовых. Ведь проект затрагивает огромное количество сфер нашей жизни, пояснил Бурматов.

Во-первых, полностью запрещается умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом, назвал главную мысль парламентарий.

Фото: Фан Чже / Синьхуа
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- Безобразный отстрел животных на улицах, который сегодня захлестнул российские города и на котором "пилятся" огромные бюджетные деньги, становится вне закона, - подчеркнул глава комитета.

Кроме того, запрещаются бои с участием животных. Также нельзя будет избавиться от экс-питомца без передачи его новому владельцу или помещения в приют.

А еще вводится запрет на содержание братьев наших меньших в барах, ресторанах. И, конечно же, частью табу становится пропаганда жестокого обращения с животными.

Законопроектом также вводится однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, садовых участках. В связи с этим Бурматов вспомнил случаи, когда в центре Москвы ловили сбежавшую пуму, а на помойке нашли крокодила.

- В Пензе сбежавший медведь задрал соседа, и даже не могут возбудить уголовное дело, - отметил депутат.

Такие новости появляются нередко, и данную практику надо прекращать, уверен он.

Законодатели также хотят "запретить" густонаселенные питомцами квартиры. Согласно тексту документа, предельное количество питомцев в местах их содержания определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам.

Масштабный законопроект также вводит запрет контактных зоопарков, которые функционируют в торговых центрах. Они служат, с одной стороны, настоящими распространителями эпидемий, потому что в них содержатся завезенные незаконно животные, с другой стороны, настоящим конвейером смерти для самих животных, уверен Бурматов.

- Они там живут, как правило, несколько суток, потом погибают и их просто выбрасывают, - сказал глава комитета.

Другие нововведения касаются правил выгула потенциально опасных пород собак. Они должны обязательно выводиться с намордником, ободком, ошейником, чтобы предотвратить случаи нападения на людей.

Хозяин любой собаки должен обеспечивать уборку мест и территорий общего пользования от загрязнений продуктами жизнедеятельности домашнего животного. Также он обязан не допускать выгул четвероногого друга в местах, где решением местных властей он запрещен.

Регулируется также отлов животных - он должен сопровождаться видеофиксацией, размещением информации о животных, попавших в приюты.

Зампред Госдумы Ольга Тимофеева отметила, что этот закон мог бы еще долго лежать на полке, если бы не активная позиция зоозащитников, которые добивались его принятия. "Комитет по экологии и охране окружающей среды вместе с общественниками прошел долгий путь, мы смогли создать "с нуля" новую сферу регулирования - сферу обращения с животными", - заявила парламентарий.

Фото: PHOTOXPRESS
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Она напомнила, что часть спорных норм депутаты ранее уже урегулировали отдельными законами. В начале этого года был принят закон о работе притравочных станций. Были внесены поправки в статью Уголовного кодекса, касающуюся жестокого обращения с животными. Усилена ответственность за торговлю редкими животными.

По ее словам, по следам принятия закона отдельными подзаконными актами будут прописаны требования к приютам, правила обращения с бездомными животными, будет утвержден перечень потенциально опасных собак и животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Дополнительно будут прописаны требования к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях,а также случаи, когда разрешено использовать домашних питомцев в предпринимательской деятельности.

- Закон начнет работать не сразу. Нужно принять еще много подзаконных актов. Но теперь есть база, чтобы навести порядок. Ее давно ждали все люди, неравнодушные к судьбе животных. Это наша общая победа, - считает вице-спикер Госдумы.

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