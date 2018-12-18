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18.12.2018 21:10
Рубрика: Общество

От Ромула до наших дней

Завершено создание учебного комплекса "История для экономистов"
Текст: Валерий Выжутович
Российская газета - Федеральный выпуск №7748 (285)
Интегрированный учебный комплекс "История для экономистов", работа над которым продолжалась в течение пяти лет, удостоен премии "Экономическая книга года". Это объемистый труд в двух томах под общей редакцией академика РАН А.Д. Некипелова и президента ТПП РФ С.Н. Катырина (авторы Н.И. Дедков, Г.А. Бордюгов, Е.И. Щербакова и др.) Издание подготовлено в Московской школе экономики МГУ при поддержке Публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть". О новом учебнике рассказал "РГ" руководитель авторского коллектива кандидат исторических наук Никита Дедков.
Этот новый учебник получил престижную премию.

Учебников по истории, в том числе и новых, как будто бы хватает. Чем созданный вами двухтомник отличается от подобных изданий?

Никита Дедков: Наверное, тем, что в его основу положен комплексный подход к изучению всемирной и отечественной истории с упором на выявление взаимосвязей между экономическими, политическими, социальными и культурными процессами. Важной особенностью издания является смещение акцентов с традиционного для учебника сухого перечисления фактов на объяснение исторического процесса. В состав учебного комплекса входят мультимедийные материалы, размещенные на сайте МШЭ МГУ.

А почему экономисту вообще нужно знать историю?

Никита Дедков: Во введении к нашему двухтомнику можно прочесть ответ на этот вопрос. Плохому экономисту, конечно, не нужно знать историю. У него есть начальство, которое само знает, что делать. Но экономика как наука в значительной мере занимается человеком экономическим. Кроме того, в каждом из нас скрываются еще и человек социальный, политический, религиозный, культурный. Объединив эти ипостаси, мы получим человека исторического, потому что все его особенности и пристрастия формировались в ходе исторического развития и только через изучение истории могут быть поняты и объяснены.

Однако раньше мы успешно обходились историей отечественной, всеобщей, экономической. Зачем понадобилась их интеграция?

Никита Дедков: В современном мире нет изолированных экономических систем, и отсутствие необходимости во взаимодействии с зарубежными партнерами может быть результатом только каких-то экстраординарных обстоятельств. Рассчитывать на то, что профессиональный экономист высокого класса будет иметь дело с представителями только одной страны, одной культуры, не приходится. Зато, к сожалению, отнюдь не редкими являются экономические проблемы, которые порождаются незнанием, непониманием или игнорированием религиозно-культурных и социально-политических факторов.

Важной особенностью издания является смещение акцентов с сухого перечисления фактов на объяснение исторического процесса

Ваш учебный комплекс охватывает шесть тысячелетий - от возникновения цивилизации в Древнем Египте до конца XX века, но при этом ставит перед собой узкую задачу - стать полезным инструментом для будущего экономиста. Как этого можно добиться?

Путин выступил против полной унификации учебников

Никита Дедков: Стремясь научиться пониманию настоящего через прошлое, мы не концентрируемся на классических вопросах "когда", "где" и "кто". С нашей точки зрения, гораздо важнее в каждом случае знать, почему и каким образом возникло то или иное историческое явление, видеть и уметь выявлять причинно-следственные связи, приобрести навыки анализа, которые впоследствии можно будет использовать в профессиональной деятельности. Задача нашего проекта - стать практически полезным ключом к пониманию и изучению истории. Мы не хотим вести своих студентов за руку. Правильные объяснения человек должен уметь находить сам - именно для этого он и проходит курс обучения. История дала человечеству предостаточно уроков, материал ее необозрим и неисчерпаем, и для понимания действительности нет нужды пытаться охватить в курсе изучения истории всё и вся, включая самые последние события. Бросить беглый взгляд на общий ход мировой истории, вычленить отдельные - безусловно, далеко не все - ключевые ее узлы, на примерах посмотреть, как и почему развиваются исторические процессы - вот в чем была задача нашего комплекса. Здесь есть информация и здесь есть необходимые объяснения, учитывающие многолетний опыт преподавания настоящего курса истории в Московской школе экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, так что каждый желающий найдет, как их применить, в том числе и для понимания дня сегодняшнего. Как говорили древние, sapienti sat - разумному достаточно.

Общество Образование Колонка Валерия Выжутовича
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