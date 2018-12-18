Жестокое сообщение американской компании возмутило интернет

Компания UPS Store, предоставляющая почтовые и полиграфические услуги, опубликовала неожиданный пост, посвященный Деду Морозу.

"Если ваш ребенок написал письмо на Северный полюс, просто оставьте его нам. Мы пропустим его через шредер", - написали сотрудники в официальном Twitter-аккаунте.

Пользователи соцсети возмутились жестокостью послания. Многие отметили, что представители UPS Store очень грубо отозвались о детских мечтах. Некоторые также рассказали, что их дети прочитали этот пост и были расстроены.

Под натиском недовольных комментаторов компания UPS Store удалила твит и принесла свои извинения.