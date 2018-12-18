Жозе Моуринью отправили в отставку

Английский "Манчестер Юнайтед" объявил об отставке Жозе Моуринью, занимавшего пост главного тренера команды.

"Клуб хотел бы поблагодарить Жозе за его работу в "МЮ" и пожелать ему успеха в будущем. В скором времени будет объявлено о назначении временного наставника до конца сезона, в то время как клуб начинает поиск нового тренера", - говорится в официальном заявлении "красных дьяволов".

Отставка "особенного", как прозвал себя сам Моуринью, обойдется "Манчестеру" в 22,5 млн фунтов: такова сумма неустойки за разрыв контракта в том случае, если на момент увольнения команда не вылетела из Лиги чемпионов. Напомним, "МЮ" в плей-офф турнира вышел, где сыграет с французским "ПСЖ".

В любом случае руководство клуба эти цифры совершенно не смутили. И вот почему. Напомним, португалец возглавил манкунианский клуб в мае 2016 года. В сезоне 2016/2017 "МЮ" под его руководством выиграл Кубок лиги и Лигу Европы, но в Премьер-лиге стал только шестым. В сезоне 2017/2018 команда финишировала второй, а в этом выступает из рук вон плохо. После 17 туров "МЮ" идет лишь шестым в таблице, а отставание от лидирующего "Ливерпуля" составляет уже 19 очков.

Что характерно, в последнем матче перед отставкой Моуринью манкунианцы на выезде уступили как раз "Ливерпулю" - 1:3. Причем сделали это совершенно безропотно. Достаточно сказать, что команда Юргена Клоппа нанесла в сторону ворот гостей 36 ударов, в то время как "МЮ" сподобился только на шесть. "Большинство игроков команды играют значительно ниже своих возможностей, плюс невыразительный футбол. А ведь Моуринью мог тратить миллионы на футболистов. Расставание было неизбежным", - подытожил экс-игрок сборной Англии Гари Линекер.

По сообщениям британских СМИ, ближайшие тренировки команды проведет 37-летний Майкл Кэррик. В качестве игрока он отдал "Манчестер Юнайтед"12 лет, а в этом сезоне входил в штаб Моуринью. Специалиста, который возглавит "Манчестер Юнайтед" до конца сезона, клуб объявит в течение нескольких часов.

Что касается постоянного наставника, то, по мнению букмекеров, главным фаворитом на вакантное место является Зинедин Зидан, выигравший с мадридским "Реалом" три последних Лиги чемпионов. А вот легенда "МЮ" Гари Невилл полагает, что идеальным вариантом для команды стал бы нынешний рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.