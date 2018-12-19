"Ёлки" снимались в десятках российских городов, а также в Лондоне, на острове Ратманова, на нефтяной платформе "Приразломная" во льдах Баренцева моря и даже в космосе.
В фильме задействованы 157 профессиональных актеров, 700 директоров кинотеатров, один профессиональный гонщик, а еще собаки, медведь, пони, выдра, игуана, улитка...
Сергей, а пингвин настоящий?
Сергей Светлаков: Нет, компьютерный.
А снег?
Сергей Светлаков: Зимние сцены снимались при плюс тридцати, на них потрачено более двухсот килограммов искусственного снега. Каждое лето мы с Ваней Ургантом встречались на съемках новых "Ёлок" в пуховиках. Во время съемок съедено шесть ведер новогоднего салата.
А что за это время происходило с героями?
Сергей Светлаков: Они влюблялись, ссорились, мирились, горели, тонули в проруби, и все это лишь для того, чтобы найти родственную душу. Зрители настолько пристально следили за перипетиями сюжета, что не заметили, как у меня поменялась в фильме мама, а у героя Вани Урганта - жена.
"Ёлки Последние" стали самыми трогательными, ведь герои прощаются со зрителями.
Сергей Светлаков: В киноальманах вошло пять новогодних историй. В новелле "Сосны" миллениал (его играет Даниил Вахрушев) помогает своему брутальному отчиму (Дмитрий Нагиев) сделать предложение руки и сердца героине Елене Яковлевой. В "Братьях" неразлучные друзья Боря (Ваня Ургант) и Женя, которого играю я, вновь на грани расставания. Женя собирается вернуться в Якутск. Любимые герои первых "Ёлок" - лыжник (Александр Домогаров-младший) и сноубордист (Александр Головин) перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в киноновелле "Ресторан быстрого знакомства". В новелле "Вредный дедушка" Снегурочка (Юлия Александрова) спасает одинокого ворчливого старика (Юрий Кузнецов).
Все новеллы объединены закадровым текстом Константина Хабенского. Сохранение многолетних традиций - важный атрибут праздничного настроения.
Сергей, каково было играть в последних "Ёлках"?
Сергей Светлаков: Мы с Ваней даже шутили на эту тему: как же вы нас достали! Наконец-то можно строить планы на лето и не бегать в пуховиках в пекло!
Ваши дети верят в Деда Мороза?
Сергей Светлаков: Еще бы!
А письма Деду Морозу пишут?
Сергей Светлаков: Пишут и отдают мне и жене, чтобы мы как ответственные взрослые передали Деду Морозу лично в руки.
А вы сами верите в чудо?
Сергей Светлаков: Однажды в августе мы снимали "заснеженную" Москву. Съемочной группе объявили обед. Все ушли. И тут из подъезда выходит человек в майке с мусорным ведром и... попадает в снег!
Продюсер Тимур Бекмамбетов планирует снимать "Ёлки международные". Будет ли участвовать в проекте Беларусь, ведь Тимур посетил в этом году киностудию "Беларусьфильм" и натурную площадку в Каменке, где на территории в 90 гектаров есть два озера, лес, партизанский лагерь, рельсы, даже окопы. К тому же он сказал, что одна из новелл "Ёлок" будет сниматься в Минске.
Сергей Светлаков: Есть такой проект. В нем участвуют продюсеры из Польши, Китая, ведутся переговоры и с белорусами. Словом, будет организация объединенных елок. У Тимура Бекмамбетова очень много друзей, знакомых и выходцев из Беларуси. Они покорили весь мир своими идеями World of Tanks, MSQRD. Это феноменально, что в такой небольшой стране столько талантливых людей. Очень органично будет снимать в Беларуси высокотехнологичный, связанный с IT-технологиями кинопроект.
- Михаил Гаркави стал первым Дедом Морозом на первой новогодней елке в Колонном зале Дома Союзов в 1937 году. Гаркави мало снимался в кино, но в 1949 году в фильме "Сталинградская битва" исполнил роль... Германа Геринга.
- Когда в 1990-х годах в Великом Устюге появилась официальная резиденция Деда Мороза, должность главного Деда Мороза страны стала официальной. Выбор пал на актера Дмитрия Назарова. Он для исполнения роли Деда Мороза взял благословение у патриарха.
- Олег Янковский, сыгравший сотню звездных ролей, для многих останется Дедом Морозом из фильма "Приходи на меня посмотреть", вышедший в 2000 году. Его герой стучится в дверь старой девы и делает ей предложение, которое она ждала всю жизнь.
- Константин Хабенский в "Иронии судьбы. Продолжение" (2007 г.) появляется на пороге героини Нади, которая собирается выйти замуж за Ираклия, которого играет Сергей Безруков, в костюме Деда Мороза.
- Максим Аверин в фильме "Глухарь. Приходи, Новый год!", который вышел в 2009 году, примерил костюм Деда Мороза и отправился на ночное дежурство.
- Алексей Кравченко, сыгравший в культовом фильме "Иди и смотри", в 2016 году воплотился в брата Деда Мороза - мага Карачуна в фильме "Дед Мороз. Битва магов".