Актер Сергей Светлаков - о съемках в фильме "Ёлки Последние"

На экраны Беларуси и России 27 декабря выходят "Ёлки Последние" - финальная часть новогоднего семейного блокбастера, который радовал зрителей семь лет подряд. Одну из главных ролей играет популярный шоумен Сергей Светлаков.

Сергей Светлаков: Наши герои влюблялись, ссорились, мирились, горели, тонули, и все это лишь для того, чтобы найти родственную душу. Фото: Базелевс продакшн

"Ёлки" снимались в десятках российских городов, а также в Лондоне, на острове Ратманова, на нефтяной платформе "Приразломная" во льдах Баренцева моря и даже в космосе.

В фильме задействованы 157 профессиональных актеров, 700 директоров кинотеатров, один профессиональный гонщик, а еще собаки, медведь, пони, выдра, игуана, улитка...

Сергей, а пингвин настоящий?

Сергей Светлаков: Нет, компьютерный.

А снег?

Сергей Светлаков: Зимние сцены снимались при плюс тридцати, на них потрачено более двухсот килограммов искусственного снега. Каждое лето мы с Ваней Ургантом встречались на съемках новых "Ёлок" в пуховиках. Во время съемок съедено шесть ведер новогоднего салата.

А что за это время происходило с героями?

Сергей Светлаков: Они влюблялись, ссорились, мирились, горели, тонули в проруби, и все это лишь для того, чтобы найти родственную душу. Зрители настолько пристально следили за перипетиями сюжета, что не заметили, как у меня поменялась в фильме мама, а у героя Вани Урганта - жена.

"Ёлки Последние" стали самыми трогательными, ведь герои прощаются со зрителями.

Сергей Светлаков: В киноальманах вошло пять новогодних историй. В новелле "Сосны" миллениал (его играет Даниил Вахрушев) помогает своему брутальному отчиму (Дмитрий Нагиев) сделать предложение руки и сердца героине Елене Яковлевой. В "Братьях" неразлучные друзья Боря (Ваня Ургант) и Женя, которого играю я, вновь на грани расставания. Женя собирается вернуться в Якутск. Любимые герои первых "Ёлок" - лыжник (Александр Домогаров-младший) и сноубордист (Александр Головин) перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в киноновелле "Ресторан быстрого знакомства". В новелле "Вредный дедушка" Снегурочка (Юлия Александрова) спасает одинокого ворчливого старика (Юрий Кузнецов).

Во время съемок всех семи "Ёлок" артистами было съедено шесть ведер новогоднего салата оливье

Все новеллы объединены закадровым текстом Константина Хабенского. Сохранение многолетних традиций - важный атрибут праздничного настроения.

Сергей, каково было играть в последних "Ёлках"?

Сергей Светлаков: Мы с Ваней даже шутили на эту тему: как же вы нас достали! Наконец-то можно строить планы на лето и не бегать в пуховиках в пекло!

Ваши дети верят в Деда Мороза?

Сергей Светлаков: Еще бы!

А письма Деду Морозу пишут?

Сергей Светлаков: Пишут и отдают мне и жене, чтобы мы как ответственные взрослые передали Деду Морозу лично в руки.

А вы сами верите в чудо?

Сергей Светлаков: Однажды в августе мы снимали "заснеженную" Москву. Съемочной группе объявили обед. Все ушли. И тут из подъезда выходит человек в майке с мусорным ведром и... попадает в снег!

Продюсер Тимур Бекмамбетов планирует снимать "Ёлки международные". Будет ли участвовать в проекте Беларусь, ведь Тимур посетил в этом году киностудию "Беларусьфильм" и натурную площадку в Каменке, где на территории в 90 гектаров есть два озера, лес, партизанский лагерь, рельсы, даже окопы. К тому же он сказал, что одна из новелл "Ёлок" будет сниматься в Минске.

Сергей Светлаков: Есть такой проект. В нем участвуют продюсеры из Польши, Китая, ведутся переговоры и с белорусами. Словом, будет организация объединенных елок. У Тимура Бекмамбетова очень много друзей, знакомых и выходцев из Беларуси. Они покорили весь мир своими идеями World of Tanks, MSQRD. Это феноменально, что в такой небольшой стране столько талантливых людей. Очень органично будет снимать в Беларуси высокотехнологичный, связанный с IT-технологиями кинопроект.

Вот пришел к нам Дед Мороз

- Михаил Гаркави стал первым Дедом Морозом на первой новогодней елке в Колонном зале Дома Союзов в 1937 году. Гаркави мало снимался в кино, но в 1949 году в фильме "Сталинградская битва" исполнил роль... Германа Геринга.

- Когда в 1990-х годах в Великом Устюге появилась официальная резиденция Деда Мороза, должность главного Деда Мороза страны стала официальной. Выбор пал на актера Дмитрия Назарова. Он для исполнения роли Деда Мороза взял благословение у патриарха.

- Олег Янковский, сыгравший сотню звездных ролей, для многих останется Дедом Морозом из фильма "Приходи на меня посмотреть", вышедший в 2000 году. Его герой стучится в дверь старой девы и делает ей предложение, которое она ждала всю жизнь.

- Константин Хабенский в "Иронии судьбы. Продолжение" (2007 г.) появляется на пороге героини Нади, которая собирается выйти замуж за Ираклия, которого играет Сергей Безруков, в костюме Деда Мороза.

- Максим Аверин в фильме "Глухарь. Приходи, Новый год!", который вышел в 2009 году, примерил костюм Деда Мороза и отправился на ночное дежурство.

- Алексей Кравченко, сыгравший в культовом фильме "Иди и смотри", в 2016 году воплотился в брата Деда Мороза - мага Карачуна в фильме "Дед Мороз. Битва магов".