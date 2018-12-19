Банк России обнаружил маскировавшийся под его интернет-приемную сайт

Центробанк обнаружил мошеннический сайт, который маскировался под Интернет-приемную регулятора. Об этом сообщает Банк России на своей странице в Facebook.

Уточняется, что портал мошенников был найден на прошлой неделе. Ссылка на него "всплывала" на первой странице поисковой выдачи. Сейчас этот сайт "снят с делегирования".

В Центробанке призвали пользователей быть максимально внимательными. Запомнить, что адрес электронной приемной Центробанка такой: https://www.cbr.ru/Reception/. И других не существует. Кроме того, в Яндексе главная страница регуляторов помечена синей галочкой.