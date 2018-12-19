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19.12.2018 20:21
Рубрика: Экономика

Стройке быть

Банкротство страховщика не остановит работы
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск №7749 (286)
Страхование деятельности застройщиков заменено на отчисления в компенсационный фонд. Изменение потребовалось после банкротства крупного страховщика, чтобы девелоперы не прекратили деятельность.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Документ Госдума приняла 19 декабря в третьем окончательном чтении. Поправка потребовалась из-за сложившейся на рынке ситуации со страховой компанией "Респект", которой Банк России запретил страховать риски застройщиков. Компания занимала на рынке долю более 80 процентов.

Фото: depositphotos.com
Вводится дополнительный контроль над средствами дольщиков

Председатель думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщил, что это привело к остановке продаж в строящихся объектах. Ранее взносы отчисляли только компании, которые заключили первые договоры долевого участия по своим проектам после 20 октября 2017 года.

Обязательное страхование рисков при заключении договора долевого участия в строительстве было введено с начала 2014 года. Однако механизм не смог защитить рынок новостроек от появления новых обманутых дольщиков. В 2017 году для новых жилых проектов отчисления страховщикам заменили взносами в Фонд защиты прав дольщиков. Николай Николаев также сообщил, что комитет готовит законопроект, которым средства, собранные страховыми компаниями с застройщиков жилья будут переданы Фонду защиты прав дольщиков. До конца 2018 года документ планируется внести в Госдуму. Это необходимо сделать для того, чтобы Фонд защиты прав дольщиков имел средства для завершения проблемных объектов. Автор инициативы рассчитывает, что такая норма заработает уже к 1 марта следующего года.

Заранее ко второму чтению законопроекта были предложены не менее значимые поправки. Одна из наиболее интересных - это переход с 1 июля 2019 года на проектное финансирование и использование счетов эскроу всех реализуемых застройщиками проектов строительства многоквартирных домов.

Ужесточается порядок контроля за работой застройщиков. Плановые проверки заменят внеплановыми

"Все проекты, включая уже стартовавшие, а не только новые, как планировалось ранее, с 1 июля 2019 года будут переведены на финансирование через эскроу-счета. Этот механизм полностью защищает средства граждан - деньги на эскроу-счетах застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до 10 миллионов рублей. Застройщик получает эти средства только после завершения строительства", - пояснил Николаев.

Избежать этого перехода смогут только компании, которые уже успешно строятся и продают большое количество квартир. Для них будет сделано исключение. Минстрой определит критерии для отбора таких проектов в феврале, сообщил замглавы минстроя Никита Стасишин. Для этого министерство подготовит проект постановления правительства. Все критерии до принятия вынесут на обсуждение, заверил замминистра.

Фото: Reuters
Застройщикам ускорят переход на новые правила

Также снижаются требования к опыту застройщиков жилья с 10 до 5 тысяч кв. метров реализованных проектов. Это поможет остаться на рынке небольшим региональным компаниям.

Кроме того, ужесточается порядок проверок застройщиков. Плановые проверки отменяются, чтобы недобросовестные компании не подгоняли результаты работы к очередному визиту инспекторов, а основой контроля становятся внеплановые проверки.

Долгожданной нормой станет и гарантия достройки или компенсации за приобретенные дольщиками машино-места и кладовки. Это изменение тоже было подготовлено в закон только в декабре. Для некоторых дольщиков оно поможет сэкономить миллионы рублей, которые раньше терялись при банкротстве застройщика.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Законодательная власть Госдума
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