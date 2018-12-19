Бастующие мексиканские врачи взяли в заложники жену губернатора

Сотрудники детской больницы в мексиканском городе Вильяэрмоса (штат Табаско) захватили в заложники жену губернатора Артуро Нуньеса Мартау Лилию Лопес. Женщина провела в плену около шести часов и была освобождена действиями полиции.

Таким радикальным способом врачи выразили протест задерживанию заработной платы. Протестующие также пытались опрокинуть два автомобиля прокуратуры и разбили в них стекла, сообщает портал Universal.

Долги по зарплатам и годовым премиям местным врачам оцениваются в десять миллионов долларов.