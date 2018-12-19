Бывший игрок "МЮ" возглавил команду вместо Моуринью

Норвежец занял эту должность в качестве исполняющего обязанности. Любопытно, что новость о его назначении появилась на официальном сайте клуба еще с утра, однако затем была удалена - очевидно, сообщение опубликовали преждевременно. Вместе с тем, его успели заметить - в частности, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг поздравила своего соотечественника с назначением на столь значимый пост.

По данным СМИ, официально объявить о достижении договоренности с Сульшером планировалось в четверг. Но, судя по всему, из-за утечки информации в "МЮ" с этим решили не затягивать.

Сульшер в бытность футболистом наибольших успехов добился именно в составе "Манчестер Юнайтед". Выступая за "манкунианцев" с 1996 по 2007 год, он провел 366 матчей и забил 126 мячей. В 2008 году он возглавил резервную команду "МЮ", затем продолжил тренерскую карьеру на родине в "Мельде".

Клуб подчеркивает, что Сульшер будет занимать должность до тех пор, пока не будет найдена подходящая кандидатура на постоянный пост главного тренера. Но, разумеется, не исключен вариант, что в случае удачных результатов команды норвежец избавится от приставки "и.о." В его тренерский штаб войдут Майк Фелан, Майкл Кэррик и Киран Маккенна.