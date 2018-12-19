ЦБ спрогнозировал подорожание товаров в 2019 году

Вклад повышенных акцизов в инфляцию может составить 0,3-0,4 процентных пункта, подсчитали в Центробанке. Доклад регулятора о денежно-кредитной политике размещен на его сайте.

Заметнее всего вырастут цены на табачные изделия и моторное топливо - предположительно, на 4,6 процента. Алкоголь станет стоить больше на 0,9 процента, машины - на 0,2 процента.

Уточняется, что наиболее весомый вклад в инфляцию сделает топливный акциз - примерно 0,2 процента. Увеличение НДС с 18 до 20 процентов внесет в "копилку" инфляции примерно один процентный пункт.

В докладе также отмечается, что в марте-апреле годовая инфляция может достичь 6 процентов. Но дальше начнет снижаться и по итогам года должна уложиться в четыре процента.