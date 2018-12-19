День рождения идеолога украинского нацизма, вдохновителя геноцида на Волыни во время Второй мировой войны и агента западных разведок после ее завершения Степана Бандеры объявлен на Украине государственным праздником. За считаные годы Украина прошла путь от страны, победившей нацизм, до государства, где нацизм признан официальной идеологией. За то, чтобы день рождения нациста отмечался на государственном уровне, проголосовали 233 депутата Верховной рады, и теперь эта дата - 1 января - внесена в список юбилеев.

Первый день года украинские нацисты по-своему отмечали всегда, но если еще пятнадцать лет назад это сводилось к неофициальным "бандеровским чтениям" в сельских клубах на западе Украины, то уже при президенте Ющенко бандеровцы дотянулись до Киева, в котором их кумир, к слову, ни разу в жизни не бывал. Именно тогда по украинской столице прошли первые факельные марши в честь убийцы - ведь начинал свою карьеру Бандера с организации убийства польского министра внутренних дел Бронислава Перацкого. При Петре Порошенко героизация Бандеры вышла на новый уровень - факельные марши под нацистскими лозунгами проходили 1 января уже организованно, с разрешения мэра Кличко и под опекой полиции.

В просвещенной Европе неонацистские шабаши были замечены только Польше, принявшей соответствующий закон, который в реальности так и не заработал. Причем героизацию Бандеры, натравившего банды убийц и насильников на польские села Волыни, официальная Варшава рассмотрела буквально два года назад, когда стало невозможно закрывать глаза на то, что поддержанный ею государственный переворот вынес на вершину людей, считающих массовые убийства поляков, и не только поляков - обязательным и неизбежным элементом борьбы за "украинское национальное возрождение".

Наверное, не стоит ожидать от Варшавы и ЕС в целом нот протеста в адрес Киева - там уже пропустили объявленные местными законодателями во Львовской, Тернопольской и Житомирской областях "годы Бандеры". Даже возмущение посла Израиля - а Бандера и его соратники играли активнейшую роль и в Холокосте - МИД Украины оставил без реакции.

"Я был шокирован, услышав о решении Львовского облсовета провозгласить 2019 год годом Бандеры. Не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно принимал участие в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией", - говорится в заявлении посла Израиля Йоэля Лиона. Он призвал Украину не забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и "никоим образом не награждать их через почитание их исполнителей"."Наша власть должна быть страшной", - писал в свое время Бандера.

Киев продолжил курс на героизацию Бандеры, натравившего банды убийц и насильников на польские села Волыни

Судя по тому, что происходит сегодня на Украине, Порошенко и компания строго следуют логике этого изувера. Их беда в том, что ничего, кроме этого лозунга, Бандера больше не предлагал - только иррациональная ненависть и торжество "национальной идеи" до последнего украинца.

Попутно Рада постановила отпраздновать на государственном уровне 90-летие "лжепатриарха" Филарета через месяц, 23 января. И это тоже новшество: дни рождения еще живущего человека объявлялись государственном праздником только в нацистской Германии, и эта традиция закончилась в 1945 году.