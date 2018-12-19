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19.12.2018 10:17
Рубрика: В мире

День рождения Степана Бандеры стал на Украине официальным праздником

Текст: Константин Волков

В постановлении Верховной рады о праздниках в 2019 году сказано, что день рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН-УПА, запрещена в РФ) Степана Бандеры со следующего года станет отмечаться официально. Об этом сообщает телеканал "112. Украина".

Фото: REUTERS
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110-я годовщина со дня рождения Бандеры - 1 января 2019 года. Таким образом в стране будут отмечать сразу два праздника - Новый год и память Бандеры как "выдающегося деятеля и теоретика национально-освободительного движения в Украине" - такая формулировка есть в постановлении Рады.

Львовский областной совет уже провозгласил наступающий год годом Бандеры.

Помимо Бандеры отмечать станут также день рождения лидера повстанческого националистского движения Симона Петлюры. Кроме того, в списке авиаконструктор Игорь Сикорский, художник Казимир Малевич, поэт и композитор Владимир Ивасюк, футбольный тренер Валерий Лобановский.

ОУН-УПА в годы Второй мировой сотрудничала с нацистской Германией, в том числе участвовала в уничтожении польского населения на Волыни в 1943 году, где были убиты порядка 100 тысяч человек. После освобождения Украины организация воевала против советских войск. Официально была распущена в 1949 году, хотя отдельные отряды продолжали действовать до 1956 года.

В мире экс-СССР Украина
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