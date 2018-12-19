Депутатов будут лишать постов за лоббизм

Госдума приняла закон об ответственности парламентариев за непредотвращение конфликта интересов.

Мишенью принятой в третьем чтении инициативы станут депутаты и сенаторы, не уведомившие о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. Нарушители могут получить предупреждение или быть освобождены от руководящей и иной должности в Совфеде или Госдуме. Мандата за это лишать не будут.

Сейчас парламентарии не несут никакой ответственности за данный проступок, при этом другие должностные лица органов госвласти подлежат наказанию, которым может быть увольнение, выговор и т.п.

Закон направлен на унификацию единых антикоррупционных стандартов, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Если депутат, используя свои полномочия, лоббирует бизнес родственников, свои интересы, направляет депутатские запросы в личных целях, он будет отстранен от руководящей должности, - сказал он журналистам. - Также на него может быть наложено взыскание.

Под действие закона, в частности, подпадают получение законодателями подарков, которые, согласно требованиям законодательства, не были переданы в федеральную собственность, а также поездки за счет третьих лиц, за исключением командировок. Кроме того, нормы касаются случаев разглашения конфиденциальных данных, полученных при работе в парламенте.

В последние несколько лет ГД последовательно принимает решения, направленные на исключение любой коррупционной составляющей в работе депутатов.