Депутаты приняли закон об ответственном обращении с животными

Новости

В Архангельске борца с оргпреступностью задержали за взятку 15:53
Израиль призвал Совбез ООН внести "Хезболлу" в список террористов 15:45
В пермской школе детей заставили платить за катание на лыжах 15:45
Жители Кузбасса помогли спасти цирковых слонов от холода 15:41
Все катки с искусственным льдом в Москве уже залиты 15:40
Kia анонсировала флагманский кроссовер 15:40
В Краснодаре на улице нашли клетку с бурой медведицей 15:34
Налоговая нагрузка на бизнес в Беларуси будет снижаться 15:28
Обнаружено облако Большого взрыва 15:27
Как получить скидку на фестивале "Путешествие в Рождество" 15:24
Врачи разработали новый метод улучшения памяти 15:20
В Москве подорожает проезд в электричках 15:09
Патриарх Кирилл: Политики Украины ведут свой народ "в духовное никуда" 15:07
Видео: 20 главных фильмов 2018 года за три минуты 14:59
Марин Ле Пен приедет на Ялтинский экономический форум 14:55
РФС поставил перед сборной России новую задачу 14:43
В России продали 700-тысячный Chevrolet Niva 14:41
В Татарстане СК начал проверку после пожара с двумя погибшими 14:40
Полиция ФРГ опубликовала данные о 760 потенциальных террористах 14:37
Винник продолжит голодать в знак протеста против выдачи его Франции 14:33
В Москве онкоцентр передал четыре мумии следователям 14:29
Минфин признал первый недельный аукцион по ОФЗ несостоявшимся 14:28
Во Франкфурте в полиции обнаружили правоэкстремистскую ячейку 14:22
Рособрнадзор "закрыл" полсотни вузов и филиалов за 2018 год 14:20
Германия объявила войну сахару 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
19.12.2018 14:30
Рубрика: Власть

Депутаты приняли закон об ответственном обращении с животными

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными спустя восемь лет после его внесения в нижнюю палату парламента. Долгожданный документ, в окончательной версии которого учтены пожелания зоозащитников, прошел третье чтение.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Основные новации - дома нельзя будет держать диких зверей, собачникам при выгуле питомцев предстоит убирать за ними на территориях общего пользования, а контактным зоопаркам в торговых центрах придется закрыться. Нижняя палата парламента вернулась к рассмотрению поправок спустя семь лет после первого чтения. Все это время шли споры. А зоозащитники в ожидании закона проводили пикеты, в том числе рядом с Госдумой. Активисты даже объявили голодовку, чтобы добиться принятия этого закона.

Депутаты их не игнорировали, ведь необходимость регулирования в проблемной сфере понимали все. В версии поправок, согласованной ко второму чтению, полностью запрещается умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом, назвал главную мысль глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Песков поддержал запрет цирка с плохими условиями для животных

"Безобразный отстрел животных на улицах, который сегодня захлестнул российские города и на котором "пилятся" огромные бюджетные деньги, становится вне закона", - подчеркнул он.

Кроме того, запрещаются бои с участием животных. Также нельзя будет избавиться от экс-питомца без передачи его новому владельцу или помещения в приют. А еще устанавливается запрет на содержание братьев наших меньших в барах, ресторанах. И, конечно же, под табу оказывается пропаганда жестокого обращения с животными.

Законопроектом также вводится однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах и частных домах. Речь идет о безопасности: например, в Пензе сбежавший медведь задрал соседа, и даже не удалось возбудить уголовное дело, отметил депутат. Законодатели также хотят "запретить" густонаселенные питомцами квартиры - лимит на питомцев будет определяться, исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам.

Масштабный законопроект также вводит запрет контактных зоопарков в торговых центрах. Они служат, с одной стороны, распространителями эпидемий, а с другой стороны, это настоящий конвейер смерти, уверен Бурматов.

Фото: Пожарно-спасательный центр департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы
Опубликованы фото- и видео с места гибели животных в приюте в Москве

"Они там живут, как правило, несколько суток, потом погибают и их просто выбрасывают", - сказал глава комитета.

Другие нововведения касаются правил выгула потенциально опасных пород собак. Они должны обязательно выводиться с намордником и ошейником, чтобы предотвратить случаи нападения на людей. Хозяин любой собаки должен обеспечивать уборку территорий общего пользования от загрязнений продуктами жизнедеятельности домашнего животного. Также он обязан не допускать выгул четвероногого друга в местах, где решением местных властей он запрещен. Регулируется также отлов животных - он должен сопровождаться видеофиксацией, размещением информации о животных, попавших в приюты.

Зампред Госдумы Ольга Тимофеева рассказала, что по следам принятия закона отдельными подзаконными актами будут прописаны требования к приютам, правила обращения с бездомными животными, будет утвержден перечень потенциально опасных питомцев. Дополнительно будут прописаны требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях.

- Закон начнет работать не сразу, но теперь есть база, чтобы навести порядок. Ее давно ждали все люди, неравнодушные к судьбе животных. Это наша общая победа, - считает вице-спикер Госдумы.

Власть Право Административное право Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума декриминализировала репосты и лайки
В Кремле заявили о продолжении реализации контракта по С-400
РФС поставил перед сборной России новую задачу
Уничтоженные в Ставрополе боевики приехали из другого региона
У страха глаза велики: ядерный удар "Борея" смоделировали в США