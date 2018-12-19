Дмитрий Фомин: Нижегородские волейбольные команды успешны сразу на двух фронтах

Один из сильнейших диагональных нападающих в истории нашей национальной сборной по волейболу, обладатель Кубка мира и чемпион Европы, ныне директор АСК (Нижегородская область) Дмитрий ФОМИН в беседе с корреспондентом "РГ" прокомментировал итоги недавнего "Финала четырех" Кубка России. Также Фомин рассказал о том, за счет чего мужской команде Нижнего Новгорода удается лидировать в мужской Высшей лиге "А".

Может ли сейчас какая-то команда в России реально противостоять казанскому "Зениту", который уже в пятый раз подряд взял Кубок страны?



Дмитрий Фомин: Безусловно, есть коллективы, которые в отдельных матчах могут оказаться сильнее казанцев. И тому свидетельство недавний клубный чемпионат мира в Польше, где новоуренгойский "Факел" сумел взять верх над командой Владимира Алекно. По своему потенциалу и кемеровский "Кузбасс" готов бросить серьезный вызов татарстанским волейболистам. Но в данном турнире, к тому же еще и у себя на площадке, казанцы были лучше всех, в том числе и своего соперника по финалу - "Зенита" питерского. Это, кстати, еще одна команда в нашем чемпионате, реально конкурирующая с многолетним лидером.

У ВК "Зенит-Казань" в межсезонье на позиции доигровщика кубинца с польским паспортом Вильфредо Леона сменил француз Эрвин Нгапет. Равноценная замена, или все-таки нет?



Дмитрий Фомин: Мне кажется, что Леон по своему индивидуальному мастерству посильнее француза. Нгапет - более эмоциональный волейболист, а у Леона, ныне выступающего в итальянской "Перудже", главный козырь - все-таки стабильность. Кубинец обладает великолепными физическими данными, в этом плане он гораздо выше Нгапета. На результаты казанцев в России эта рокировка пока не повлияла. А вот на международной арене титул клубного чемпиона мира уже утрачен.

Оцените игру в "Финале четырех" ваших коллег по амплуа - диагональных нападающих.



Дмитрий Фомин: Думаю, Максим Михайлов из казанского "Зенита" абсолютно по праву получил награду самого ценного игрока "Финала четырех", то есть звание MVP. Макс всегда держит свой высокий уровень, он заслуживает самых теплых слов. Выбор жюри совершенно справедлив. Михайлов играет за классную команду, и сам смотрится в ней великолепно. Георг Грозер из питерского "Зенита" тоже хорош, он игрок топового эшелона, входит в мировую элиту диагональных нападающих, но меня лично пока больше впечатляет Михайлов.

Второй год подряд в программе "Финале четырех" нет матча за третье место. На ваш взгляд, это правильное решение?



Дмитрий Фомин: Мне самому довелось играть много "Финалов четырех" различных турниров. Мнение однозначное - решение правильное. Может быть, для каких-то команд третье место в розыгрыше Кубка - это относительно значимый результат, но на самом деле через год или два уже никто и не вспомнит, кто финишировал на этой позиции. Помнят обладателей трофеев и, возможно, тех, кто с ними сражался в финале. Матч за третью строчку в "Финале четырех" - игра ни о чем. Четвертое место - обидное, третье - непонятно что.

Ваша команда АСК сейчас лидирует в Высшей лиге "А", хотя в прошлом году нижегородцы в этом дивизионе были лишь девятыми из 11 участников. За счет чего такой резкий рывок?



Дмитрий Фомин: Для начала напомню, что летом 2016 года была создана АСК - Ассоциация спортивных клубов, в волейболе объединяющая нижегородские мужскую команду АСК и женскую "Спарта". Если говорить о мужском АСК, то начинать пришлось с самого низа - Высшей лиги "Б", где мы в свой дебютный сезон заняли первое место и получили повышение в классе. Когда пробились в высшую лигу "А", то на первый сезон ставилась задача как бы осмотреться, оценить свои потенциальные возможности в боевой обстановке. Это была своего рода "разведка на местности". Считаю, выбрали правильную стратегию развития команды, не сорвавшись, как говорится, с места в карьер. Из посредственного результата мы сделали выводы, устранили недостатки, как по игре, так и кадровые, по-другому укомплектовались на следующий сезон. При этом ротацию игроков в количественном отношении нельзя назвать какой-то уж очень широкомасштабной или кардинальной. Поменяли примерно половину состава, а упор сделали на те амплуа, где имелась возможность качественного усиления. В начале нынешнего чемпионата у нас имелась определенная проблема с диагональным, однако с приходом Фоменко мы ее закрыли.

Кто лидеры команды, определяющие ее игру и результат?



Дмитрий Фомин: Почетные обязанности капитана возложены на блокирующего Виктора Никоненко, очень опытного 37-летнего волейболиста, в свое время выступавшего и в Суперлиге. Основной связующий - Валентин Иванов, Ключевые доигровщики - Александр Пятыркин и Иван Валеев, На позиции диагонального в стартовом составе выходит Антон Фоменко, достаточно известный игрок, ранее защищавший цвета клубов Суперлиги "Белогорья", "Ярославича", "Факела", "Югры-Самотлора" и "Динамо-ЛО". В нашу команду он пришел уже по ходу нынешнего сезона, это было необходимое точечное усиление. Либеро - Илья Красноштанов. Ну а самый известный из АСК в большом волейбольном мире - наш главный тренер Игорь Юрьевич Шулепов, обладатель Кубка мира-1999, серебряный призер Олимпиады-2000 в Сиднее, многократный призер чемпионатов Европы и Мировой лиги.

В нашем волейболе наметилась нездоровая тенденция. Нередко команды, получившие по спортивному принципу право на повышение в классе, им не пользуются, оставаясь в том же дивизионе. Можно ли смело рассчитывать на то, что в следующем сезоне мы увидим АСК в Суперлиге?



Дмитрий Фомин: Я бы не стал пока давать никаких гарантий. На данном этапе мы стремимся финишировать на первом месте в четырехкруговом турнире Высшей лиги "А". А вот когда завершим чемпионат на вершине - тогда уже будем решать. Поймите, участие в Суперлиге - это довольно-таки затратный по финансам процесс. Как сейчас знать, потянем ли мы его экономически, каким будет новый бюджет? Пока мы бьемся за результат. Команда играет в интересный волейбол, число болельщиков на трибунах постоянно увеличивается. Люди приходят на наши игры, получают удовольствие. Наверное, на сегодня это главное. В данный момент одной из наших основных задач, помимо достижения спортивного результата, является популяризация вида спорта в Нижнем Новгороде и области через качество демонстрируемого волейбола, достойную организацию матчей как зрелищного действа. И на игры женской "Спарты" в Высшей лиге "А" народ тоже ходит очень хорошо, команда по проценту побед идет сейчас на втором месте. Так что мы вполне успешны сразу на двух фронтах! И, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить за поддержку команд нашего клуба нового губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина, министра спорта региона, прославленного баскетболиста Сергея Юрьевича Панова. Их содействие в обеспечении жизнедеятельности профессиональных волейбольных команд трудно переоценить. Да и в других видах спорта тоже.

В АСК вы директор клуба, это руководящая должность. Ну а как же быть с вашим богатейшим опытом волейболиста топ-уровня, удается ли делиться им с игроками команды?



Дмитрий Фомин: Для себя я решил - не вмешиваюсь в тренерский процесс. Хотя у меня, помимо чисто игроцкого, есть и вполне приличный опыт работы главным тренером - в женском столичном "Динамо", в мужских командах ЦСКА, "Кузбасс" (Кемерово), "Енисей" (Красноярск). Сейчас, даже если я вижу, что где-то в чисто волейбольных вопросах мы совершаем отдельные ошибки, предпочитаю не влезать в эту кухню. Наш тренерский штаб и в АСК, и в "Спарте" вполне самодостаточен, Да, я присутствую на тренировках, постоянно нахожусь внутри команд, однако стараюсь соблюдать разграничение обязанностей, доверяю наставникам. Если возникают реально спорные моменты, мы садимся и в узком кругу их профессионально решаем. А мой опыт игрока все же реализовывается, он носит характер консультаций внутри нашего штаба. Быть тренером - профессия сложная, если тебя не поддерживают со стороны, не доверяет руководство, то дело может пострадать. Поэтому я и стараюсь не давить на людей своими званиями и титулами игрока, выступавшего на серьезном международном уровне.

Текущее положение команд в мужской Высшей лиге "А":

1. АСК (Нижегородская область) - 15 побед - 3 поражения (44 очка);

2. Динамо (Челябинск) - 11-5 (33);

3. Нефтяник (Оренбург) - 11-5 (31);

4. Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) - 10-6 (29);

5. Грозный (Грозный) - 9-9 (28);

6. МГТУ (Москва) - 9-7 (27);

7. Академия-Казань (Казань) - 8-8 (24);

8. Университет (Барнаул) - 8-10 (23);

9. Автомобилист (Санкт-Петербург) - 7-9 (22);

10. Тархан (Стерлитамак) - 6-12 (19);

11. Тюмень (Тюменская область) - 6-10 (18);

12. Искра (Московская область) - 4-12 (13, сеты 23:41);

13. Трансгаз Ставрополь (Кисловодск) - 4-12 (13, 23:43).

Положение лидеров в женской Высшей лиге "А":

1. Самрау-УНГТУ (Уфа) - 8-0;

2. Спарта (Нижний Новгород) - 7-1;

3. Северянка (Череповец) - 9-3;

4. Тулица (Тула) - 6-2; 5.

Приморочка (Владивосток) - 7-3.

Примечание: поскольку женские команды провели от 8 до 12 матчей, ранжирование указано по проценту побед.