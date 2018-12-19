ДНР и ЛНР предложили Украине новое перемирие

ДНР и ЛНР предложили Киеву ввести новое перемирие с 22 декабря 2018 года, чтобы дать людям возможность нормально провести праздничные дни. Об этом заявила 19 декабря министр иностранных дел ДНР Наталья Никанорова.

"Мы предложили это перемирие, чтобы мирные граждане по обе стороны от линии соприкосновения смогли в тишине и спокойствии провести праздничные дни", отметила она.

Ранее начать перемирие было предложено Контактной группой в Минске, а спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик объявил о подготовке к перемирию еще 4 декабря.

С начала конфликта в 2014 году стороны устанавливали перемирие уже 24 раза, но ни одно из них не было соблюдено полностью. В 2017 году стороны прекратили боевые действия с 23 декабря на период новогодних и рождественских праздников.