Эксперты оценили рост ВВП России в случае увеличения аграрного экспорта

ВВП России к 2024 году вырастет на 2 процента от уровня 2018 года в случае выполнения задач по увеличению экспорта сельхозпродукции в два раза, подсчитали аналитики компании Deloitte & Touche СНГ (исследование есть в распоряжении "РГ").

Эффект наращивания аграрного экспорта на прирост ВВП эксперты оценили в 2,16 триллиона рублей в 2024 году против 0,2 триллиона рублей в 2018 году. Налоговые поступления за тот же период вырастут более, чем в 10 раз с 29 до 308 миллиардов рублей. В результате, "совокупный эффект на прирост налогов будет в 3 раза больше финансового обеспечения реализации проекта", - указывают авторы исследования.

По данным аналитиков, 69 процентов респондентов ожидают рост выручки от экспортной деятельности их компаний в ближайшее пять лет. Треть респондентов не ожидают подобных изменений. Чаще других представителей АПК увеличения экспортной выручки ожидают компании с выручкой от 2 до 5 миллиардов рублей.

Расчеты проводились по методике ИНП РАН, которая основана на использовании статической модели межотраслевого баланса. При этом расчеты проводились с использованием постоянных значений цен.

Напомним, федеральный проект "Экспорт продукции АПК" подготовлен с целью выполнения указа президента России об увеличении экспорта сельхозпродукции к 2024 году до 45 миллиардов долларов США. Финансирование проекта запланировано в объеме 350 миллиардов рублей.