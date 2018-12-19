Эксперты рассказали, как отличить подделку в интернет-магазине от оригинала

Компания BrandMonitor провела исследование и выяснила, что 68 процентов покупателей интернет-магазинов не в состоянии отличить подделки от оригинальной продукции по фотографиям. Такой же процент опрошенных не могут отличить официальных продавцов бренда от интернет-магазинов, мимикрирующих под них.

Для эксперимента были отобраны интернет-магазины, в которых продаются товары пяти популярных брендов, по четыре сайта на каждый бренд. Только одна из четырех площадок являлась официальной или авторизованной производителем - в этом убедились сотрудники компании до начала эксперимента, проведя тестовые закупки и экспертизы товаров в каждом магазине из списка. На остальных сайтах продавался контрафакт.

Респондентам предложили изучить все сайты и выбрать среди них тот, где, по их мнению, продается оригинальная продукция. С этой задачей справилась только треть из 500 опрошенных мужчин и женщин в возрасте от 14 до 55 лет. И лишь треть смогла отличить оригинальный товар от подделки по фотографии.

Людям показали на выбор по два снимка с изображением обуви (повседневной и спортивной), часов, очков и портативных колонок. На одном из них была оригинальная продукция, на другом - контрафакт. 68 процентов респондентов не смогли верно отличить оригинальный товар от поддельного: либо сочли оба подделками, либо оба оригинальными, или перепутали одно с другим.

Чаще всего люди ошибались с обувью (81 процент опрошенных) и наручными часами (83 процента). 52 процента респондентов не смогли отличить оригинальную спортивную обувь от поддельной. Большинство опрошенных - 63 процента - ассоциируют сайты, в доменном имени которых есть название бренда, с официальными продавцами этого бренда. Но далеко не всегда это так.

Но как в таком случае проверить, на самом ли деле продавец в интернете реализует оригинальную продукцию? По словам Руслана Горука, генерального менеджера административного департамента Сasio, индикатором недобросовестного интернет-продавца может быть ассортимент товара.

"Если в интернет-магазине представлена не вся линейка товара производителя, а только конкретные модели, в то время как производитель декларирует широкий ассортимент, то такой магазин с большой долей вероятности торгует контрафактом", - пояснил Руслан Горук "Российской газете".

Чтобы распознать продавца контрафакта, Горук советует: обращайте внимание на реквизиты интернет-магазина (наименование, банковский счет, адрес), не поленитесь проверить данные о нем на сайте налоговой инспекции (nalog.ru). Зачастую организации, указанной на сайте в реквизитах, может вообще не существовать. Кроме того, порой недобросовестные продавцы присваивают себе названия и счета ликвидированных компаний, или организаций, занимающихся совсем другими видами деятельности. Кроме того, на сайте производителя товара как правило есть список официальных точек продаж. Можно сверить, есть ли в нем название конкретного интернет-магазина.

Ну и самый простой способ проверить продукцию - спросить у продавца. Согласно другому исследованию той же компании, 69 процентов торговцев подделками не скрывают происхождение товара.