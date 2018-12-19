Еврокомиссия: Украина много раз нарушила соглашение о безвизе

В Еврокомиссии сообщили о множестве случаев нарушений со стороны Украины соглашения о безвизовом режиме и потребовали от нее срочных действий для решения данной проблемы.

Как передает ТАСС со ссылкой на ЕК, многие установки предыдущего отчета остаются невыполненными. Активные действия при этом Киеву необходимо предпринять также в области борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией.

По данным, указанным в новом отчете ЕК, в 2017 году по сравнению с 2016-м число отказов в доступе украинцам на территорию ЕС возросло на почти 50% и составило 33.1 тысячи случаев. В 2018 тенденция сохраняется. Выросло и количество нелегально проживающих в странах ЕС украинцев - на 13%. При этом и поток нелегальной миграции из Украины остается на высоком уровне.

Для того чтобы не прибегать к замораживанию безвиза, Киеву предложено в кратчайшие сроки выполнить семь требований.