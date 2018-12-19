Еврокомиссия: Украина не соблюдает условия безвизового въезда в ЕС

Украинская сторона в массовом порядке нарушает условия безвизового въезда на территорию Евросоюза. Об этом говорится в опубликованном Брюсселем ежегодным отчетом Еврокомиссии (ЕК) по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и программы Восточного партнерства.

Так, начиная с 2016 года, растет число граждан Украины, которым отказано во въезде в ЕС. Увеличивается и количество нелегальных мигрантов с Украины. Кроме того, граждане Украины, по сведениям ЕК, активно занимаются контрабандой, наркоторговлей, перевозкой мигрантов, незаконной торговлей людьми, отмыванием денег, участвуют в трансграничных преступных группировках. Украина - один из главных транзитеров на территорию стран ЕС различной поддельной продукции, табачных изделий. Кроме того, украинцы все чаще занимаются киберпреступностью.

На основе вышеперечисленных сведений ЕК требует от Киева выполнить ряд условий под угрозой заморозки безвизового въезда в случае неисполнения. В числе этих требований - сократить число нелегальных мигрантов, повысить эффективность работы полиции, в том числе и с киберпреступностью, создать информационные программы о "безвизе", через которые украинцы могли бы узнать о правах и обязанностях при свободном въезде в ЕС. Кроме того, ЕК требует усилить борьбу с коррупцией, создать систему декларирования собственности украинских чиновников, восстановить работу независимой антикоррупционной прокуратуры и уменьшить давление на неправительственные организации.