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Facebook уличили в "сливе" персональных данных

19.12.2018,  
14:33
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

В течение долгого периода времени социальная сеть Facebook предоставляла ряду крупнейших компаний доступ к личным данным пользователей. Об этом сообщает The New York Times.

К таким выводам удалось прийти после беседы с бывшими сотрудниками американской социальной сети, а также после изучения документов, определяющих партнерские отношения между подчиненными Марка Цукерберга и главными игроками технологического рынка.

Согласно полученной информации сторонние компании получали практически полный доступ к личным данным пользователей, фактически игнорируя стандартные правила конфиденциальности для деловых партнеров.

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Например, Microsoft Bing могли получать имена всех друзей пользователя, даже если он заблокировал эту возможность. Самое серьезное обвинение выдвинуто в связи с партнерством Netflix, Spotify и Yahoo, которые якобы имели доступ к личной переписке.

Общее число компаний, которые потенциально могли иметь отношение к утечкам персональных данных, насчитывает 150. Во временной шкале такие партнерские соглашения с Facebook тянутся с 2010 года, некоторые из них не прекращены до сих пор.

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