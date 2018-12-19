Фонд Трампа остановит работу в США

Президент США Дональд Трамп согласился закрыть благотворительный фонд "Trump Foundation". Организация будет распущена, а ее оставшиеся активы переданы в другие фонды. По состоянию на конец 2016 года, в фонде находились почти 970 тысяч долларов. Причиной ликвидации стал судебный иск генерального прокурора штата Нью-Йорк Барбары Андервуд.

Ранее генпрокурор подала иск в суд на фонд главы государства и обвинила организацию в следовании личным интересам Трампа и в незаконной политической координации с его президентской кампанией. Как отмечает Андервуд, Трамп использовал благотворительные активы фонда для погашения своих юридических обязательств, продвижения бизнеса, а также для покупки личных вещей. Она назвала фонд "чековой книжкой, обслуживающей деловые и политические интересы мистера Трампа".

Ликвидация фонда будет проходить "под надзором суда", передает ТАСС. Само дело еще не доведено до стадии вынесения приговора.

Год назад победивший на выборах Трамп пообещал закрыть носящий его имя фонд для избежания конфликта интересов.