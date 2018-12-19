Галина Волчек отмечает 85-летие

Сегодня народной артистке СССР Галине Волчек исполняется 85 лет.

Актрису по праву можно назвать королевой театра: вместе со своими коллегами, выпускниками школы-студии МХАТ, она основала театр, который станет известен на всю страну актуальными постановками и подлинно звездным коллективом актеров, - "Современник". С 1972 года Волчек была главным режиссером театра, а с 1989 года - бессменным художественным руководителем. А вот в кино Волчек снималась редко и в основном во второстепенных ролях, но многие из них необычайно колоритные.

"РГ" поздравляет Галину Борисовну, желает ей вдохновения, сил и творческой энергии, и в честь ее юбилея вспоминает лучшие роли актрисы в кино.

Дон Кихот (1957)

Роль служанки Мариторнес в фильме Григория Козинцева "Дон Кихот" по мотивам одноименного романа Мигеля де Сервантеса стала первой ролью Галины Волчек на экране. Тогда коллегами на съемочной площадке недавней выпускницы школы-студии МХАТ стали легендарный Николай Черкасов, Юрий Толубеев и Георгий Вицин.

Берегись автомобиля (1966)

В культовом фильме Эльдара Рязанова Галина Волчек сыграла покупательницу магнитофона "от Олега Николаевича". Молодой продавец Дима Семицветов (Андрей Миронов) приторговывал "из-под прилавка", так как товар являлся дефицитом. Впрочем, тогда вся качественная бытовая техника была в дефиците. И хотя сцена занимает едва ли минуту экранного времени, персонажа Волчек до сих пор любят и вспоминают зрители.

Король Лир (1970)

Роль одной из дочерей короля Реганы в фильме "Король Лир" по одноименной пьесе Шекспира стала второй работой Галины Волчек с режиссером Григорием Козинцевым. Лента стала результатом многолетних размышлений режиссера, который желал сделать фильм актуальным, который был бы вне исторического контекста. Среди отстраненных, задумчивых героев, живыми и страстными должны были оказаться лишь двое персонажей - Шут и Регана - Олег Даль и Галина Волчек. Актриса признавалась, что работать с режиссером ей было в удовольствие: на съемках Козинцев советовался с ней, показывал ей какие-то книги, словом, увлекал ее этой ролью.

Осенний марафон (1979)

Фильм "Осенний марафон" Георгия Данелии по сценарию Александра Володина по его же пьесе подарил Галине Волчек одну из ее самых "масштабных" ролей на экране. На роль не слишком компетентной переводчицы Варвары Данелия сразу утвердил Галину Волчек, с которой он познакомился ещё в детстве. Героиня Волчек постоянно пользуется добротой коллеги Андрея Бузыкина (Олег Басилашвили). Кстати, повесть, которую Бузыкин "помогал" переводить Варваре (на деле же переводил сам), называется "Горестная жизнь плута", как и сценарий фильма - по пьесе Володина.

Уникум (1983)

Фантастическая комедия Виталия Мельникова по повести Александра Житинского "Снюсь" собрала поистине звездный состав актеров: Смоктуновский, Волчек, Богатырев, Козаков, Садальский, Леонов! Галина Борисовна исполнила роль начальника лаборатории НИИ, в котором работал главный герой Шапошников (Василий Бочкарев), внезапно обнаруживший у себя талант транслировать другим людям свои сны…