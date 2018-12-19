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19.12.2018 14:15
Рубрика: В мире

Германия объявила войну сахару

Текст: Юрий Ершов
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер договорилась с рядом немецких предприятий, производящих продукты питания, о том, что к 2025 году они значительно снизят количество сахара, соли и жира в готовой продукции.  Об этом она рассказала в интервью газете Bild. Эти предприятия сами впервые обязались предпринять такие шаги, сказала министр, и заявили, что готовы к проверке исполнения этого обещания со стороны контрольных органов. 

Клёкнер привела конкретные примеры. Так, Союз зернового и мельничного хозяйства Германии обещает, по ее словам, сократить содержание сахара в детском питании на 20 процентов. А производители напитков снизят сахар в лимонадах на 15 процентов. Причем речь идет именно о добровольном обязательстве, а не о законодательном акте.

Фото: depositphotos.com
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Как раз это положение и настораживает организацию потребителей Foodwatch. Она, пишет газета Süddeutsche Zeitung, не верит в осуществимость затеи министра. По словам руководителя объединения Мартина Рюкера, вместо того, чтобы принять жесткие меры по снижению вредных ингредиентов в питании, Клёкнер милостиво просит производителей класть в продукцию поменьше сахара. Все ли откликнутся на ее "дружескую" просьбу, сомневается Рюкер.

Трудно сейчас прогнозировать, к каким результатам приведет инициированный министром проект. Но Клёкнер, видимо, на всякий случай, предупредила: если что-то пойдет не так, мы примем другие меры. Надо полагать, более суровые. Предполагалось, что предложения министра продовольствия в среду эти предложения должны были рассматриваться  федеральным кабинетом.

Кстати

В Германии от избыточного веса страдают 47 процентов мужчин, 62 процента женщин и 15 процентов детей. Перебор сахара, жира и соли, сообщает "Зюддойче цайтунг", повышает риск заболеваний кровообращения и диабета.
 

В мире Европа Германия
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