В среду Игорь Гиоргадзе, бывший министр госбезопасности Грузии, ветеран советских и грузинских спецслужб, представил на пресс-конференции в Москве новую серию материалов о получившей скандальную известность американской лаборатории Лугара.

Это секретное подразделение, имеющее отношение к Пентагону, при содействии тогдашнего президента Грузии Саакашвили, было открыто и базируется в грузинском поселке Алексеевка якобы в целях борьбы с охватившей эту местность эпидемией гепатита "С". Слухи об опытах над людьми, которые ставились в американской лаборатории и таинственных смертях местного населения, ходили еще с начала 2010-х годов. А три с половиной месяца назад Игорь Гиоргадзе представил общественности первую серию конфиденциальных материалов о деятельности лаборатории, которые были шокирующими и действительно свидетельствовали о "смертях без причины" среди местного населения, которому якобы делались инъекции препаратов "Харволи" и "Совальди", производимых американской фирмой "Гилеод". Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов тогда заявил, что в этом центре под видом лечения от гепатита "С" на местных жителях тестировали токсичный химпрепарат.

Сам Гиоргадзе и тогда, и сейчас воздержался от обвинений в адрес Вашингтона, вместе с тем, представив конкретные доказательства - в виде документов - того, что американцы преднамеренно "напускают" туман и максимально засекречивают деятельность этого крайне закрытого подразделения. Ни в самом центре Лугара, ни в многочисленных западных инстанциях, включая Красный крест или Amnesty International, которые так пекутся о правах человека, не удосужились ответить на обращения Гиоргадзе с просьбой начать расследование о деятельности лаборатории. Он обращался к президенту Трампу, в 108 (!) правозащитных и гуманитарных организаций Запада. И ни от одной из инстанций не получил ответа. Более того, корреспондент телеканала BBC, который внимательно выслушал грузинского политика, в итоговом сюжете заявил о том, что Гиоргадзе занимается фальсификациями, приписав собеседнику слова, которые тот не произносил.

Между тем из представленных им в среду документов видно, что американцам есть, что скрывать. По официальным данным, после приема препаратов вылечились 98 процентов пациентов. А согласно материалам Гиоргадзе - не более 70 процентов. "Закончили лечение за 2015-2016 год не 50, а 44 тысячи пациентов. Из них вылечились не 48, как они говорят, а 31 тысяча пациентов", - отметил Гиоргадзе. По словам политика, фирма-разработчик препарата опубликовала за годы работы в Грузии всего один отчет и тот на сайте сети медцентров США. Источникам удалось добыть документы, свидетельствующие о смерти 181 человека в ходе испытаний вакцины, при этом 20 погибших и вовсе были похоронены без заключения судмедэкспертов, как говорится в документах, "по неустановленной причине". "Никто не удосужился в 21-м веке ответить на причины этих смертей", - заключил Гиоргадзе, добавив, что американцы начали испытания на больных новой вакцины со сложным названием "Эпклуса". Во время предыдущих тестов у многих людей появились онкологические заболевания, чаще - рак крови, хотя американцы уверяли, что препараты не имеют побочных эффектов и по-прежнему всячески скрывают их компоненты.

Однако еще большие вопросы вызывает тот факт, что на территории центра Лугара работает крайне засекреченное подразделение Пентагона, для инспекции которого в марте этого года приезжала начальник командования медицинских исследований и ресурсов Сухопутных войск США Барбара Холком. Это подразделение - институт Рида - занимает 500 квадратных метров, простые инспекторы имеют дипломатические паспорта, а расходы на охрану (322 тысячи долларов) и ЖКХ (около миллиона долларов) сроком на три года взяло на себя минобороны США. По конфиденциальным данным, оказавшимся в распоряжении Гиоргадзе, подразделение имеет патенты на беспилотники, с помощью которых в воздухе можно распространять зараженных насекомых для выведения живой силы противника, другие БПЛА для создания масштабных дымовых завес.

При этом американцы не раскрывают характер своей деятельности даже курирующему их с 2013 года минздраву Грузии, ссылаясь на то, что основные проекты, согласованные еще при Саакашвили, подразумевают "полную конфиденциальность" американских исследований до 2021 года. "Я никого не обвиняю. Я показываю документы только для того, чтобы они (американцы) дали простой ответ - так что же на самом деле находится в этой лаборатории", - заключил Игорь Гиоргадзе.

Между тем

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин в интервью РИА Новости в среду заявил, что Россия ждет от США и Грузии разъяснений о том, какую деятельность на самом деле ведет биологическая лаборатория Лугара.

Вопрос от "РГ"

Игорь Пантелеймонович, открытие такой засекреченной американской лаборатории не состоялось, если бы не было Саакашвили. Оцените шансы этого политика вернуться в Грузию?

Игорь Гиоргадзе: У этого человека, которого осудило грузинское правосудие по одной тяжкой статье, и в отношении которого три уголовных дела еще ведутся, шансов вернуться в Грузию и в грузинскую политику нет никаких. Это абсолютно исключено. Хотя, наблюдая за тем, как его используют его хозяева, есть вариант, что его заставят "всплыть", как на Украине, в какой-нибудь из небольших стран.