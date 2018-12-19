Это секретное подразделение, имеющее отношение к Пентагону, при содействии тогдашнего президента Грузии Саакашвили, было открыто и базируется в грузинском поселке Алексеевка якобы в целях борьбы с охватившей эту местность эпидемией гепатита "С". Слухи об опытах над людьми, которые ставились в американской лаборатории и таинственных смертях местного населения, ходили еще с начала 2010-х годов. А три с половиной месяца назад Игорь Гиоргадзе представил общественности первую серию конфиденциальных материалов о деятельности лаборатории, которые были шокирующими и действительно свидетельствовали о "смертях без причины" среди местного населения, которому якобы делались инъекции препаратов "Харволи" и "Совальди", производимых американской фирмой "Гилеод". Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов тогда заявил, что в этом центре под видом лечения от гепатита "С" на местных жителях тестировали токсичный химпрепарат.
Сам Гиоргадзе и тогда, и сейчас воздержался от обвинений в адрес Вашингтона, вместе с тем, представив конкретные доказательства - в виде документов - того, что американцы преднамеренно "напускают" туман и максимально засекречивают деятельность этого крайне закрытого подразделения. Ни в самом центре Лугара, ни в многочисленных западных инстанциях, включая Красный крест или Amnesty International, которые так пекутся о правах человека, не удосужились ответить на обращения Гиоргадзе с просьбой начать расследование о деятельности лаборатории. Он обращался к президенту Трампу, в 108 (!) правозащитных и гуманитарных организаций Запада. И ни от одной из инстанций не получил ответа. Более того, корреспондент телеканала BBC, который внимательно выслушал грузинского политика, в итоговом сюжете заявил о том, что Гиоргадзе занимается фальсификациями, приписав собеседнику слова, которые тот не произносил.
Между тем из представленных им в среду документов видно, что американцам есть, что скрывать. По официальным данным, после приема препаратов вылечились 98 процентов пациентов. А согласно материалам Гиоргадзе - не более 70 процентов. "Закончили лечение за 2015-2016 год не 50, а 44 тысячи пациентов. Из них вылечились не 48, как они говорят, а 31 тысяча пациентов", - отметил Гиоргадзе. По словам политика, фирма-разработчик препарата опубликовала за годы работы в Грузии всего один отчет и тот на сайте сети медцентров США. Источникам удалось добыть документы, свидетельствующие о смерти 181 человека в ходе испытаний вакцины, при этом 20 погибших и вовсе были похоронены без заключения судмедэкспертов, как говорится в документах, "по неустановленной причине". "Никто не удосужился в 21-м веке ответить на причины этих смертей", - заключил Гиоргадзе, добавив, что американцы начали испытания на больных новой вакцины со сложным названием "Эпклуса". Во время предыдущих тестов у многих людей появились онкологические заболевания, чаще - рак крови, хотя американцы уверяли, что препараты не имеют побочных эффектов и по-прежнему всячески скрывают их компоненты.
Однако еще большие вопросы вызывает тот факт, что на территории центра Лугара работает крайне засекреченное подразделение Пентагона, для инспекции которого в марте этого года приезжала начальник командования медицинских исследований и ресурсов Сухопутных войск США Барбара Холком. Это подразделение - институт Рида - занимает 500 квадратных метров, простые инспекторы имеют дипломатические паспорта, а расходы на охрану (322 тысячи долларов) и ЖКХ (около миллиона долларов) сроком на три года взяло на себя минобороны США. По конфиденциальным данным, оказавшимся в распоряжении Гиоргадзе, подразделение имеет патенты на беспилотники, с помощью которых в воздухе можно распространять зараженных насекомых для выведения живой силы противника, другие БПЛА для создания масштабных дымовых завес.
При этом американцы не раскрывают характер своей деятельности даже курирующему их с 2013 года минздраву Грузии, ссылаясь на то, что основные проекты, согласованные еще при Саакашвили, подразумевают "полную конфиденциальность" американских исследований до 2021 года. "Я никого не обвиняю. Я показываю документы только для того, чтобы они (американцы) дали простой ответ - так что же на самом деле находится в этой лаборатории", - заключил Игорь Гиоргадзе.
Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин в интервью РИА Новости в среду заявил, что Россия ждет от США и Грузии разъяснений о том, какую деятельность на самом деле ведет биологическая лаборатория Лугара.
Игорь Пантелеймонович, открытие такой засекреченной американской лаборатории не состоялось, если бы не было Саакашвили. Оцените шансы этого политика вернуться в Грузию?
Игорь Гиоргадзе: У этого человека, которого осудило грузинское правосудие по одной тяжкой статье, и в отношении которого три уголовных дела еще ведутся, шансов вернуться в Грузию и в грузинскую политику нет никаких. Это абсолютно исключено. Хотя, наблюдая за тем, как его используют его хозяева, есть вариант, что его заставят "всплыть", как на Украине, в какой-нибудь из небольших стран.