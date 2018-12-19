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19.12.2018 18:16
Рубрика: Экономика

Все будет в сборе

Михаил Мишустин: 20 процентов прироста поступлений в бюджет обеспечивается налоговым администрированием
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск №7749 (286)
За январь - ноябрь Федеральная налоговая служба (ФНС) перечислила в консолидированный бюджет России 19,3 триллиона рублей. Это на 24 процента, или на 3,7 триллиона рублей, больше аналогичного периода 2017 года, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин, подводя предварительные итоги года.
В 2018 году 12,8 миллиона граждан - пенсионеры, инвалиды и некоторые другие - впервые получили вычет по земельному налогу на 6 соток. Фото: РИА Новости В 2018 году 12,8 миллиона граждан - пенсионеры, инвалиды и некоторые другие - впервые получили вычет по земельному налогу на 6 соток. Фото: РИА Новости
В 2018 году 12,8 миллиона граждан - пенсионеры, инвалиды и некоторые другие - впервые получили вычет по земельному налогу на 6 соток. Фото: РИА Новости

В федеральный бюджет за 11 месяцев перечислено 10,8 триллиона рублей - на 32 процента, или на 2,6 триллиона, больше, чем за такой же период в 2017-м.

Половина прироста поступлений обеспечена ненефтегазовыми доходами.

О доходах

Поступления налога на прибыль выросли на 25,3 процента, или на 767 миллиардов рублей, от НДС - на 16 процентов, или на 432 миллиарда. Сборы НДФЛ прибавили почти 12,6 процента - плюс 352 миллиарда рублей к аналогичному периоду прошлого года. Сборы по имущественным налогам увеличились на 12,1 процента, или на 142 миллиарда.

Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды составили 5,6 триллиона рублей. Это на 11,4 процента, или на 574 миллиарда рублей, больше, чем за 11 месяцев прошлого года.

Динамика поступлений превышает темпы роста заработной платы (10,4 процента за январь - октябрь 2018 года) на 1,0 и 0,8 процента соответственно, что свидетельствует об их эффективном администрировании, отметил Михаил Мишустин.

Фото: depositphotos.com
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Он добавил, что по итогам 2018 года параметры доходов и по федеральному бюджету, и по бюджетам государственных внебюджетных фондов будут исполнены в полном объеме.

За вычетом внешних факторов, сформировавших прирост поступлений ненефтегазовых налогов, - это экономика и изменения законодательства, - на долю налогового администрирования пришлось более 20 процентов, или 407 миллиардов рублей.

"На протяжении последних пяти лет прирост за счет налогового администрирования стабильно находится на уровне 20-25 процентов", - отметил Мишустин.

Такая картина, по его словам, является свидетельством очищения экономики от недобросовестной конкуренции. Теневой сектор и хозяйственная деятельность, находившиеся вне поля зрения государства, сокращаются. Компании, ранее не платившие налоги или применявшие агрессивные методы ухода от них, вынуждены перестраивать свою работу или уходить с рынка.

Сокращение теневого сектора и вывод с рынка недобросовестных игроков приведет к повышению эффективности экономики в целом, уверен глава ФНС. Процесс конкурентной борьбы будет выстраиваться уже не на принципах агрессивной налоговой оптимизации, а на принципах здоровой конкуренции: за счет наращивания производства, снижения издержек, снижения цен и повышения качества товара, подчеркнул Мишустин.

О бизнесе

Одной из проблем российской экономики по-прежнему остается наличие фиктивных компаний, в том числе тех, которые занимаются незаконной обналичкой. Однако работа ФНС в этом направлении способствует улучшению ситуации. По сравнению с 2015 годом число таких компаний снизилось в шесть раз.

В ходе работы налоговых органов была установлена недостоверность сведений в отношении более чем 910 тысяч юридических лиц. В 2016-2017 годах из единого госреестра юрлиц исключили свыше 1,2 миллиона компаний, не ведущих никакой деятельности. В 2018 году были удалены еще 500 тысяч таких организаций.

Михаил Мишустин: Тем, кто применял агрессивные методы ухода от налогов, придется перестраиваться или уходить с рынка. Фото: Сергей Куксин/ РГ

В этом году ФНС успешно реализовала основной этап реформы онлайн-касс. По ее результатам свыше 856 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере торговли и общественного питания, подключили к системе 2,3 миллиона онлайн-касс. Это в два раза превышает дореформенный парк.

В сутки пробивается 120 миллионов чеков на сумму 70 миллиардов рублей. "Средняя выручка на одну кассу увеличилась в два раза, а розничная торговля в 2017 году демонстрирует рост НДС на 38 процентов по сравнению с предыдущим годом", - констатировал Михаил Мишустин.

Количество проведенных проверок применения контрольно-кассовой техники и полноты учета выручки по итогам 2017 года снизилось в два раза по сравнению с 2016 годом, добавил он. В 2018 году ФНС обеспечила дальнейшее снижение количества проверок: в первом полугодии 2018 года было проведено менее 11 тысяч проверок. Это в 4,5 раза меньше аналогичного периода 2017-го.

"В этом году налоговая служба проверяла в среднем всего двух налогоплательщиков из тысячи, а по субъектам малого предпринимательства - только одного из четырех тысяч", - сказал глава фискального ведомства.

О гражданах

В 2018 году 12,8 миллиона граждан впервые был предоставлен вычет по земельному налогу за шесть соток (на него имеют право пенсионеры, ветераны, инвалиды и некоторые другие категории граждан. - Прим. ред.). Кроме того, налог для 18,8 миллиона налогоплательщиков в 28 регионах рассчитали с ограничивающим рост платежа коэффициентом в 10 процентов.

В 2018 году введен новый упрощенный порядок подтверждения права на льготы, напомнил Михаил Мишустин. Теперь не граждане представляют подтверждающие документы-основания, а налоговые органы получают такие документы в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

В этом году земельный налог для 18,8 миллиона налогоплательщиков в 28 регионах рассчитан с ограничивающим рост платежа коэффициентом в 10 процентов

В этом году появилось еще одно важное нововведение. Если налоговый агент не удержал НДФЛ, о чем сообщил налоговым органам, то налогоплательщику больше не нужно самому заполнять и отправлять декларацию. Налоговые органы сами рассчитывают налог и вписывают сумму в налоговое уведомление. "В этом году 900 тысяч налогоплательщиков фактически освободились от заполнения деклараций и получили уже готовую сумму для уплаты в налоговом уведомлении", - констатировал Михаил Мишустин.

Что изменится в 2019 году

С 1 января отменяется налог на любое движимое имущество (кроме транспортных средств) для налогоплательщиков-организаций. Для этой же категории отменяется обязанность представления налоговых деклараций по транспортному и земельному налогам с одновременным введением в Налоговый кодекс упрощенных процедур камерального контроля по этим налогам. Кроме того, если организация состоит на учете в нескольких налоговых инспекциях в пределах региона, то сможет сдавать единую налоговую отчетность по налогу на имущество организаций по экстерриториальному принципу в один выбранный налогоплательщиком налоговый орган.

Физические лица смогут представлять документы, которые используются для налогообложения имущества (включая заявления о налоговых льготах, сообщения об объектах, заявления о получении налоговых уведомлений), через многофункциональные центры госуслуг.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС Итоги 2018 года
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