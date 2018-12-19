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19.12.2018 20:17
Рубрика: Общество

Профилактика цифр

Татьяна Голикова признала, что врачи часто приписывают себе неоказанные пациентам процедуры
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7749 (286)
Около 250 тысяч детей могут родиться в России за шесть лет, до 2024 года, благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Об этом сказала журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Татьяна Голикова: 88 процентов сумм, выделенных на "Демографию", - это выплаты населению. Фото: Сергей Куксин/ РГ Татьяна Голикова: 88 процентов сумм, выделенных на "Демографию", - это выплаты населению. Фото: Сергей Куксин/ РГ
Татьяна Голикова: 88 процентов сумм, выделенных на "Демографию", - это выплаты населению. Фото: Сергей Куксин/ РГ

А также о том, с какими искажениями статистики надо бороться в здравоохранении.

Но сначала о детях. "Мы устанавливаем фиксированно то, чего раньше не было - количество проведенных экстракорпоральных оплодотворений, которые дадут результаты", - пояснила Татьяна Голикова. Деньги на такие результаты искусственного зачатия заложены в национальном проекте "Демография" и в программе государственных гарантий оказания медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Татьяна Голикова уточнила, что финансироваться ЭКО будет из двух источников не случайно - потребность именно в этом виде медицинской помощи в стране большая.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Также вице-премьер рассказала, что поручила разобраться, почему произошло искажение статистики по причинам смертности. Татьяна Голикова пояснила, что при общении с регионами и анализе представленных ими данных по смертности и ее причинам обнаружилось, что перекос идет в сторону нервных, эндокринных и прочих заболеваний, которые не являются причиной смертности в нашем традиционном восприятии.

"У нас было предположение с Минздравом, что, кодируя другими причинами, коллеги занижают смертность от контролируемых причин - сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний", - констатировала Татьяна Голикова. В связи с этим вице-премьер поручила разобраться во всей этой ситуации. И каждый российский регион должен был представить в министерство здравоохранения полное обоснование, почему это произошло. И действительно: были подтверждены случаи неправильного кодирования. После чего дано новое поручение Росстату - скорректировать статистику и привести ее в соответствие.

Также вице-премьер признала, что врачи в России часто приписывают неоказанные пациентам процедуры при прохождении диспансеризации. И чтобы победить это явление, нужно строгое соблюдение процесса, при котором человека, если у него обнаружено заболевание, ставят на учет после диспансеризации.

Отвечая на вопрос о контроле за средствами, выделенными на реализацию нацпроектов (6,6 триллиона на социальные проекты), она пояснила, что, например, 88 процентов сумм выделенных на "Демографию" - это социальные выплаты населению.

Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС
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И, соответственно, тут невозможно ничего украсть и никуда увести, это деньги непосредственно людей - пособия на первого, второго, третьего ребенка, поддержка семей.

По всем другим статьям расходов существуют механизмы для контроля за движением средств. "Относительно ресурсов, которые идут на инфраструктуру, на стройку, приобретение оборудования и так далее, есть действующие механизмы, казначейское сопровождение. Кроме того, теперь средства из федерального бюджета не выделяются до тех пор, пока не предъявлена выполненная работа", - подчеркнула вице-премьер.

Субсидии, которые предоставляются регионам в рамках национальных проектов, тоже находятся на казначейском обслуживании и казначейском сопровождении, добавила Татьяна Голикова.

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