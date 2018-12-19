Госдеп одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot

Госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем ПРО Patriot с оборудованием на 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в агентстве по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.

Ранее Турция запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками. По мнению минобороны США, предлагаемая продажа "увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты своей страны и союзников по НАТО, которые могут проводить обучение и действовать в пределах Турции", - цитирует РИА Новости.

Сообщение Пентагона поступило на фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и Анкарой по целому ряду вопросов, в том числе из-за планов Турции закупить российские комплексы ПРО С-400. Вашингтон активно выступил против этой сделки, угрожая санкциями.

Не смотря на все попытки США не допустить сделки с Россией, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретение его страной С-400 - "решенное дело", а министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Турция также заявила, что готова приобрести и американские системы Patriot в случае поступления хорошего предложения от США.