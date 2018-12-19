Госдума декриминализировала репосты и лайки

За действия с признаками экстремизма в интернете впервые оступившихся граждан не будут наказывать по Уголовному кодексу. Госдума окончательно приняла резонансные законопроекты президента, которые частично декриминализируют его 282 статью. В первую очередь это касается наказания за так называемые лайки и репосты, за которые интернет-пользователи ранее получали реальные сроки.

Решение, поддержанное Госдумой, позволит исключить случаи чрезмерно сурового наказания за разовую неосторожную публикацию или перепост в интернете, заявил журналистам глава нижней палаты Вячеслав Володин. С другой стороны нововведение, по его словам, сохранит ответственность за проявления экстремизма в сети.

Важно, что поправки будут иметь обратную силу - с введением новых норм будут отменены вступившие приговоры по этой статье, а возбужденные дела остановлены.

Львиную долю уголовных дел об экстремизме в России заводят за различные публикации в интернете, гласит статистика Генпрокуратуры. Так, в 2017 году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно Сети. Общественный резонанс вызвали дела, заведенные по поводу репостов и лайков сообщений с признаками экстремизма.

Пленум Верховного суда РФ в постановлении от 20 сентября этого года указал судам "на необходимость исходить из характера и степени общественной опасности содеянного" при рассмотрении такого рода дел.

Президент РФ Владимир Путин в своих законопроектах предложил отказаться от привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

Речь в законопроектах идет о сообщениях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.

Первое нарушение будет наказываться куда мягче, чем предусмотрено сейчас. Для этого вносятся поправки в КоАП. Наказание устанавливается в виде штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательных работ на срок до 100 часов, или административного ареста на срок до 15 суток, на юрлиц - от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если лицо в течение года после привлечения к административной ответственности совершит аналогичное деяние повторно, то последует уже уголовная ответственность, напомнил глава профильного комитета Павел Крашенинников. Наказанием может стать лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Также возможен штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок от одного года до четырех лет.

Ко второму чтению одобрены поправки, устанавливающие годичный срок давности привлечения к административной ответственности за рассматриваемые правонарушения. В настоящее время установлен срок в три месяца. "Это обусловлено необходимостью проведения надлежащего административного расследования и других процессуальных действий, требующих значительных временных затрат", - пояснил парламентарий. В том числе это касается проведения экспертизы материалов на наличие экстремистских признаков.

Десятую часть преступлений по статье об экстремизме совершают несовершеннолетние, при этом у многих, впервые сделавших репост по незнанию, ломается жизнь, сообщила координатор законодательных инициатив Общероссийского народного фронта в Госдуме Наталья Костенко со ссылкой на данные Генпрокуратуры. "Фронтовики" занимались мониторингом данной проблемы по поручению Владимира Путина.

"Рассчитываем, что законопроект будет подписан президентом до конца декабря и уже с нового года удастся прекратить эту практику", - отметила Костенко.

В Кремле, как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, следили за прохождением в Госдуме данного законопроекта. Представитель Кремля напомнил, что тема смягчения уголовного наказания ранее затрагивалась в ходе общения правозащитников с президентом. И Дума, по его словам, рассматривала инициативу "в русле того внимания, которое президент уделял и уделяет этой теме".