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19.12.2018 13:47
Рубрика: Экономика

Национальный роуминг отменят с 1 июня 2019 года

Текст: Татьяна Замахина
С 1 июня 2019 года в России отменяется национальный роуминг, тарифы сотовых операторов должны стать едиными для всей страны. Закон об этом Госдума приняла окончательно.
Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Инициатива была внесена на рассмотрение палаты в июне прошлого года группой депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым. "Вынуждать людей, приезжающих в другой регион страны, платить за мобильную связь по иному, более дорогому тарифу, это неправильно и с точки зрения технологий, и с точки зрения справедливости", - заявил лидер фракции. Он напомнил, что роуминг для граждан европейских государств перестал действовать на территории всего Евросоюза.

Фото: depositphotos.com
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"Избавляться от этого анахронизма давно пора и в России", - уверен Миронов. По сведениям авторов, операторы связи зарабатывали на национальном роуминге миллиарды рублей. А граждане, приехавшие в другой регион, терпят неудобства, ведь им приходится покупать местные сим-карты, чтобы избежать переплаты.

По словам Миронова, вследствие вступления в силу документа абоненты "только за 2019 год сэкономят 36 млрд рублей". Инициативу "Справедливой России" поддержали депутаты, представляющие другие политические силы.

"Принятое решение позволит людям сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах России",- сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Итак, вводится применение единого тарифа на услуги связи по всей территории России. При этом оплате не будут подлежать входящие телефонные звонки, получаемые в другом регионе, за исключением заграничных телефонных звонков.

Экономика Отрасли Связь Законодательная власть Госдума Партии "Справедливая Россия" Отмена национального роуминга Законопроекты и комментарии
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