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19.12.2018 13:23
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон об ужесточении контроля над средствами дольщиков

Текст: Татьяна Замахина
Госдума в окончательном чтении приняла закон, который усиливает контроль над использованием застройщиками средств дольщиков.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Как напомнил глава комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, реформа долевого строительства реализуется по поручению президента РФ, и новый закон подразумевает ее очередной этап.

С 1 июля 2019 года, согласно инициативе, все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Речь идет не только о новых проектах, которые будут регистрироваться после 1 июля следующего года, но и о текущих, уточнил Николаев.

Дольщики, согласно этой схеме, передают средства не девелоперу, а банку, который замораживает деньги до тех пор, пока застройщик не выполнит обязательства по сдаче объекта.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Как средства дольщиков зачисляются на банковские счета

Поправками, принятыми ко второму чтению документа, депутаты снизили требования к опыту застройщиков жилья с 10 до 5 тыс. кв. м реализованных проектов. Это было поддержано, чтобы мелкие региональные строительные компании не потеряли право привлекать средства дольщиков на эскроу-счета.

Важно также, по словам главы комитета, что Фонд защиты прав участников долевого строительства получит право создать при себе некоммерческую организацию, которая будет выполнять функции застройщика, и будет достраивать все проблемные объекты, которые появились и появляются.

Согласно законопроекту, солидарная ответственность бенефициаров застройщика за убытки, причиненные по их вине участникам долевого строительства, заменяется на субсидиарную. Это позволит нивелировать риски криминализации отрасли.

Кроме того, исключается механизм плановых проверок застройщиков, чтобы недобросовестные компании не подгоняли результаты работы к очередному визиту госорганов. При этом основания для внеплановых проверок, наоборот, расширяются.

По мнению Николаева, принятие законопроекта не приведет к росту цен на жилье. "Более того, я думаю, что, когда мы добьемся в конце концов введения надежного, понятного, прозрачного механизма строительства жилья, в проекты будут охотнее вкладывать средства", - заявил парламентарий.

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