Госдума расширила полномочия детских омбудсменов

Госдума единогласно приняла в заключительном чтении пакет президентских законопроектов, уточняющих правовой статус детских омбудсменов и расширяющих их полномочия.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, нижней палате важно, чтобы работа уполномоченных была системной как на федеральном, так и на региональном уровнях.

- Уполномоченные должны поднять на новый уровень работу по защите детей, гарантировать соблюдение их прав, способствовать усилению мер по обеспечению их безопасности, - заявил он.

Согласно новому закону, уполномоченного при президенте РФ будут назначать на пять лет не более чем на два срока подряд. Вводится возрастной ценз - 30 лет, а также условия для кандидатов на должность - безупречная репутация, высшее образование, опыт работы по защите интересов детей либо опыт правозащитной деятельности.

Омбудсмену даются новые полномочия. Теперь он сможет подавать иски в суд о признании незаконными действий чиновников в отношении детей. При этом уполномоченный освобождается от уплаты госпошлины при обращении в суд с любыми исками, касающимися защиты несовершеннолетних.

Также уполномоченный сможет по собственной инициативе участвовать в судебном разбирательстве по гражданским делам в "детской сфере". В конце каждого года омбудсмен будет направлять главе государства доклад о результатах работы с оценкой соблюдения законных интересов детей в России. Кроме того, федеральный уполномоченный становится координатором региональных омбудсменов - в частности, будет согласовывать кандидатуры на эти должности. Детские омбудсмены получат право отказаться от дачи свидетельских показаний в отношении сведений, ставших им известными в связи с выполнением своих обязанностей. Наделение уполномоченных свидетельским иммунитетом создает условия для выполнения публичных функций.

Инициатива направлена также на дальнейшее развитие института уполномоченного по правам ребенка не только на федеральном уровне, но и в регионах. Порядок назначения регионального омбудсмена будет определяться законом конкретного региона.

Как подчеркнул полпред главы государства в Госдуме Гарри Минх, вопросы защиты прав детей постоянно находятся под пристальным вниманием Владимира Путина. По его словам, работа омбудсменов не подменяет, а дополняет деятельность власти в интересах детей.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова ранее заявила в комментарии "РГ", что запрос на принятие закона назрел давно. По ее словам, сегодня полномочия детских омбудсменов в субъектах РФ крайне неоднородны, они имеют неравный правовой статус. И это не может не сказываться на качестве их важной работы. Новый закон, по ее словам, обеспечит независимость и расширит полномочия детских омбудсменов в регионах, позволит выработать общую для всех уполномоченных стратегию работы, предоставит равные возможности и инструменты для эффективного выполнения наших общих задач.