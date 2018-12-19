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19.12.2018 20:38
Рубрика: Власть

Законам добавят качества

Госдума завершила осеннюю сессию
Текст: Татьяна Замахина, Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск №7749 (286)
В среду Госдума завершила осеннюю сессию. Только в ходе пленарного заседания депутаты приняли 39 законов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил депутатов за совместную работу и поставил ряд задач на будущее. Поздравить нижнюю палату парламента с окончанием сессии приехал и глава правительства Дмитрий Медведев.

Дмитрию Медведеву пришлось немного подождать, пока депутаты завершат рассмотрение всех законопроектов, а дискуссии и выступления в зале заседаний затягивались. Председатель правительства счел это вполне нормальным, тем более что в спорах рождается истина. Любую критику со стороны парламентариев в исполнительной власти тоже принимают. "Никто не должен бронзоветь. Каждый руководитель ведомства, когда законодатель указывает ему на те или иные проблемы, должен для себя выводы делать", - добавил премьер. Еще весной в качестве кандидата на пост главы кабинета министров Медведев обещал депутатскому корпусу, что правительство готово работать с каждым народным избранником. "Считаю, что это святая обязанность исполнительной власти, - подчеркнул он вчера. - И считаю, что мы это делаем вполне успешно". Такой диалог важен, поскольку депутаты хорошо знают ситуацию на местах и порой предлагают нестандартные решения стоящих задач. От лица всего правительства его председатель поблагодарил депутатский корпус за конструктивные отношения. Премьер-министр напомнил, что в этом году в стране также отмечают 25-летие Конституции и 25-летие со дня избрания Госдумы первого созыва. В декабре 1993 года, по его словам, люди выбрали новый путь развития России, поддержали норму Основного Закона о создании социального государства, в котором права и свободы граждан являются главными, и проголосовали за тех, кто должен был делать их выбор реальностью: депутатов Госдумы, членов Совета Федерации - тех, для кого идеи Конституции являются основой каждодневной работы и кто принимает законы. В масштабах истории 25 лет - срок небольшой, считает глава кабмина, но за это время была проделана огромная работа. "Стараниями парламента был создан массив современного законодательства, заложены традиции российского парламентаризма, и у нас появилась, по сути, новая правовая система", - заметил Медведев. Если раньше он получал какие-то акты, доставшиеся "по наследству" еще со времен Советского Союза, то сейчас такого нет. "И все это результат вашей работы и частично работы правительства", - сказал глава кабмина.

Депутатам и в дальнейшем надо работать над повышением качества законотворчества
Фото: Depositphotos
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Эта же тема звучала в выступлении Вячеслава Володина. "За четверть века изменилось общество, стали другими требования к качеству принимаемых законов, к контролю за их исполнением, к диалогу с избирателями", - отметил председатель ГД. Он назвал рост доверия граждан к законам главным показателем для депутатов. "В сентябре Фонд "Общественное мнение" провел исследование, в ходе которого 53 процента опрошенных граждан оценили российские законы положительно, - сообщил глава нижней палаты. - Четыре года назад так считали менее половины участников опроса - 46 процентов. В 2001 году - всего 28 процентов".

Депутатам и в дальнейшем надо работать над повышением качества законотворчества. В следующем году с этой целью необходимо улучшить эффективность работы профильных комитетов. Ведь именно в комитетах проходит основная законотворческая работа, пояснил глава нижней палаты. Споры вокруг законопроектов, а также случаи, когда откладывается их рассмотрение, связаны во многом с недоработкой на уровне профильного комитета. "Не провели детальное обсуждение, не запрашивали мнение экспертов, не провели оценку регулирующего воздействия", - добавил Володин.

Для комитетов надо закрепить пошаговый план мероприятий обеспечения их деятельности, а также требования, которые должны повысить ответственность работы. В частности, нужно, чтобы комитеты "создали на своих площадках в обязательном порядке экспертные структуры", сказал Володин. Кроме того, необходимо выстроить взаимодействие комитетов с региональными заксобраниями.

У спикера Госдумы было предложение и к правительству - совместно выработать механизм рассмотрения министерствами вопросов и предложений по проблемным темам, которые депутаты озвучивают на пленарных заседаниях. Дело в том, что большинство этих обращений адресуется тому или иному министерству, пояснил Володин. По его мнению, процедура, которая обяжет и законодателей, и исполнительную власть приводить эти обращения к конкретному результату, поможет эффективнее решать проблемы граждан.

Фото: Depositphotos.com
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Председатель Госдумы подробно остановился на международной повестке. В следующем году он ожидает активизации контактов нижней палаты с парламентами других стран. "На будущий год ожидаются визиты делегаций парламентов ведущих европейских стран - Испании, Италии, Франции. Нашу делегацию на днях пригласил бундестаг Германии", - сказал Володин. При этом спикер Госдумы дал понять, что пока не видит оснований для возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и возобновления финансирования этой организации со стороны РФ. "Пока положения регламента ПАСЕ не будут изменены, не будут отменены нормы, позволяющие лишать голоса национальные делегации, а значит, и народы, которые представлены в Совете Европы, у нас нет оснований возвращаться в эту организацию. И тем более ее финансировать", - считает Володин.

За сессию Госдума провела 35 заседаний, которые проводились по графику, обновленному в пользу более активной работы депутатов с избирателями. Парламентариев ожидает еще одна неделя работы в регионах, после чего они отправятся на новогодние каникулы.

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